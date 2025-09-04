Obvinení: Julia Roberts vo filme, ktorý otvára nepríjemné otázky dneška

Provokatívna dráma Obvinení (After the Hunt), ktorú do slovenských kín prinesie Itafilm 16. októbra, sa odohráva v akademickom prostredí Yale a stavia divákov pred nepríjemné dilemy: komu veriť, keď sa spustí obvinenie zo sexuálneho násilia, a aké miesto v tom všetkom majú moc, privilégium či generačné rozdiely.
Julia Roberts stvárňuje profesorku filozofie Almu, ktorá sa ocitne v ohnisku škandálu. Jej obľúbená študentka Maggie (Ayo Edebiri) obviní kolegu Hanka (Andrew Garfield) z napadnutia. Alma váha, či sa postaviť na stranu mladých aktivistov, alebo kolegu, s ktorým ju spája viac než len profesijný vzťah. Minulosť, utajené pomery aj osobné traumy sa začnú prelínať s aktuálnymi otázkami „cancel culture“ a morálky. Film to divákom nijako neuľahčuje. Nehovorí, kto má pravdu, ale provokatívne skúma, ako sa jednotlivci vyrovnávajú s pravdou a klamstvom vo svojich životoch.
Kritici nešetria chválou. „Julia Roberts je monumentálnym centrom tejto provokatívnej drámy – a pokojne by mohla získať druhého Oscara,“ napísal Nicholas Barber z BBC Culture. Podľa The Times ide dokonca o výkon kariéry: „Julia Roberts podáva výkon svojho života.“
Snímka je súčasťou dlhodobej Guadagninovej snahy otvárať témy, ktoré sa dotýkajú spoločnosti v jej najcitlivejších bodoch – od vzťahov cez identitu až po mocenské nerovnosti. Obvinení nie sú súdnou drámou v klasickom zmysle slova, ale skôr psychologickou, ktorá „sa pohybuje za hranicami jednoduchých binárnych kategórií viny a neviny„, ako upozornil portál Decider.
Slovenskí diváci sa budú môcť presvedčiť sami už od 16. októbra. Čaká ich film, ktorý je fascinujúci a zároveň veľmi nepohodlný – a ktorý rezonuje s témami, o ktorých sa dnes vedú tie najvášnivejšie spoločenské debaty.
Obvinení (After the Hunt) v kinách od 16. októbra – distribuuje Itafilm.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH UŽ 16. OKTÓBRA 2025
Informačný servis