Obmedzenie predaja čipov Číne poškodí financie firmy Nvidia v tomto kvartáli o 5,5 miliardy dolárov

Americký výrobca čipov Nvidia oznámil regulačnému úradu, že v terajšom štvrťroku očakáva negatívnu účtovnú položku v sume 5,5 miliardy dolárov v dôsledku novej licenčnej požiadavky USA na predaj čipov H20 do Číny. Americkí predstavitelia minulý týždeň spoločnosť Nvidia informovali, že na export svojich čipov H20 do Číny musí získať licencie pre obavy, že by sa tam mohli používať v superpočítačoch, uviedla v utorok spoločnosť zo Silicon Valley v správe pre Komisiu pre cenné papiere a burzy.

Akcie spoločnosti Nvidia, ktoré od ohlásenia vysokých ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa postihla veľká volatilita, v utorok po uzatvorení riadneho obchodovania na burze zlacneli o viac ako šesť percent.

USA už skôr obmedzili export najsofistikovanejších grafických procesorov Nvidia do Číny. Ide o procesory určené na napájanie špičkových modelov umelej inteligencie. Už Trumpov predchodca Joe Biden obmedzil spoločnosť Nvidia v predaji niektorých jej špičkových čipov pre umelú inteligenciu Číne.