Obháj nevinu, inak je po tebe: Strhujúci Dôkaz viny prichádza do kín už čoskoro

V blízkej budúcnosti to rieši systém MERCY – AI súd, ktorý má v každej veci jasno rýchlo a bez milosti. Máš 90 minút: vypočuje ťa, vytiahne dôkazy z cloudu, preverí každú vetu v mori dát (bezpečnostné kamery, mobily, sociálne siete, domové zvončeky…) – a keď sa výpočet preklopí na „vinný“, trest príde okamžite.
Tento systém pomáhal presadiť detektív Chris Raven (Chris Pratt, Strážcovia galaxie, Jurský svet). Lenže v Dôkaze viny sa prebudí pripútaný v kresle, obvinený z vraždy manželky a nepamätá si, čo sa stalo. Pred ním stojí sudkyňa Maddoxová (Rebecca Ferguson, Duna, Mission: Impossible, Silo)… umelá inteligencia, ktorá nespí, nepochybuje a neuhne.
Trailer:
Hoci sa Raven fyzicky nepohne z kresla, roztočí akčný kolotoč. So súhlasom sudkyne prehráva záznamy z cloudu, snaží sa spojiť s dcérou, opiera sa o rodinného priateľa a posiela policajnú parťáčku konfrontovať ľudí, ktorí do toho môžu byť namočení. Ravenovi beží časomiera a s ňou aj skóre viny, ktoré sa môže dramaticky zmeniť po každom novom zázname. Lenže čím viac dôkazov otvára, tým horšie to preňho vyzerá. Čo sa snaží odhaliť a čo zastiera? A o čo tu vlastne ide naozaj?
Režisér Timur Bekmambetov (Wanted) opäť nasadzuje svoj typický Screenlife štýl z predchádzajúcich filmov o živote na obrazovkách. Je to spôsob rozprávania, kde sa prvky digitálneho sveta stávajú samotným jazykom filmu. V Dôkaze viny ho posúva ďalej: fyzickú realitu mieša s obrazovkami, oknami, záznamami a obsahom, ktorý pôsobí, akoby si ho práve niekto otvoril z appky či internetu. Akurát v šialene rýchlom tempe.
„Dôkaz viny je veľmi intenzívny detektívny thriller, ktorý posúva jazyk Screenlife novým smerom,“ hovorí Bekmambetov. „Tento príbeh som si zamiloval nielen kvôli Screenlife, ale aj ako tradičný film, ktorý sa zaoberá tým, ako sa správame a ako interagujeme s technológiou„.
Pri všetkej vášni pre technologické inovácie tvorcovia išli po autenticite: dôkazový materiál vznikal na iPhonoch, GoPro a dronoch, aby to malo špinavý, reálny feeling. Použili však aj obrovské LED steny namiesto zeleného plátna kombinované s fyzickým pľacom, vďaka čomu herci bezprostredne reagujú na to, čo sa okolo nich naozaj deje a kamera všetko chytá naživo. Keď sa na teba začne valiť viac obrazov naraz, pochopíš, prečo tvorcovia odporúčajú čo najväčšie plátno – nech ti neunikne ani jeden detail.
Dôkaz viny je akčná detektívka, ktorá nedá vydýchnuť: sekundy tikajú, zvraty s každým novým kúskom informácie, tlak, emócie. Najnepríjemnejšie je na ňom to, ako ľahko ťa vtiahne a ty mu uveríš. Už dnes nám stačí odomknúť mobil a odovzdávame kus seba. Zajtra môže niekto poskladať celý náš príbeh z drobných stôp, ktoré viac či menej ochotne zdieľame. A pozajtra môže „objektívny systém” rozhodovať, či si hrozba.
V kinách od 22. januára.
