Nový životopis jednej z najvýznamnejších slovenských osobností

Nikto zo slovenských vedcov neovplyvnil porovnateľne vývoj technológií v celosvetovom meradle ako vo svojom čase Aurel Stodola. Ak chcete poznať jeho životný príbeh, ako sa z obyčajného chlapca stal takou významnou osobnosťou, siahnite po beletrizovanom životopise Nevzdám to! Aurel Stodola .

„Svojou prácou ste oslávili človeka. Dali ste mu nádej na lepší život. Ak sa ma dnes niektorý z mojich študentov spýta, aký by mal byť, odpovedám: Buď ako Stodola!“

Po úspešných motivačných biografiách o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Tomášovi Baťovi prináša Jozef Banáš tretí energizujúci román o jednom z najvýznamnejších svetových vedcov prvej polovice 20. storočia, Slovákovi a švajčiarskom občanovi Aurelovi Stodolovi.

Tak ako sa Štefánikovi splnil jeho neuveriteľný sen – rozbiť rakúsko-uhorskú monarchiu –, Baťovi detský sen o tom, že raz bude obúvať celý svet, splnil sa sen aj Stodolovi. Nielenže sa stal vysnívaným profesorom na jednej z najvyspelejších technologických vysokých škôl na svete – ETH Zürich –, ale stal sa jej najmladším profesorom v dovtedajšej histórii.

Stodolu postihli tragické požiare, národnostný útlak, rodinné tragédie, prežil dve vojny a polovicu života strávil v cudzine. Boj s nepriazňou a najmä s vlastnými slabosťami bol jeho každodenným chlebom. Nikdy nič nevzdal. Nevzdával sa za žiadnych okolností, hoci sa zdalo, že riešenie nie je, kráčal vpred, aj keď už zdanlivo nebolo kam.

Vypočujte si rozhovor s autorom v knižnom podcaste:

https://www.podbean.com/ep/pb-ha4sv-15fffde

Albert Einstein sa o ňom vyjadril ako o vznešenom mužovi s nehasnúcou túžbou po poznaní a tvorbe. Profesorka Univerzity Zürich Josette Baer uviedla: „Aj my Švajčiari sme na Slováka Stodolu hrdí.“

V predslove knihy cituje Stodolov pokračovateľ súčasný slovenský profesor ETH Zürich Juraj Hromkovič majstrove slová: „Beda národu, ktorý sa nestará o rast svojej elity.“

Jozef Banáš sa dôsledne pridržiava historických faktov, ktoré dlho študoval pri príprave, ale to nie je jeho hlavný prínos. Jozef Banáš vykresľuje dobu so všetkými s ňou spojenými emóciami, nádejami a sklamaniami, čím nám podáva možné vysvetlenie úspešného rastu vysoko nadaného dieťaťa.

Foto: Bux.sk

Verím v princíp šesť V.“

„Čo to je?“ nerozumel Juraj.

„Ja som si ho takto zadefinoval. Je to jednoduché. Ak máš prvé V – víziu, sen, cieľ a druhé V – vieru, že to prvé V naplníš, zákonite príde aj tretie V a to je vôľa. Ak máš víziu, vieru, vôľu, príde aj štvrté V a tým je vytrvalosť. Potom nesmieš zabudnúť na piate V – vďačnosť tomu hore, čo ti umožnil nadobudnúť tie prvé štyri. Ak máš týchto päť V, nie je možné, aby neprišlo aj to šieste a tým je víťazstvo.“

Milan Buno, knižný publicista

