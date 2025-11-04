Nový podcast o energetike – Brain & Watts by FUERGY

FUERGY vytvorila nový podcast Brain & Watts by FUERGY, ktorý zrozumiteľne vysvetlí, ako funguje energetika, čo sa v nej aktuálne deje a aký to má vplyv na každého spotrebiteľa elektrickej energie.
Slovenská technologická spoločnosť FUERGY, líder v oblasti inteligentného riadenia a optimalizácie energií, spúšťa nový podcast s názvom Brain & Watts by FUERGY.
Podcast bude prinášať otvorené a zrozumiteľné rozhovory o energetike, udržateľnosti a inováciách, ktoré menia spôsob, akým vyrábame, spotrebúvame a zdieľame energiu.
V podcaste Brain & Watts by FUERGY sa stretli dvaja muži z dvoch rôznych svetov, no s rovnakou túžbou – hovoriť o energetike tak, aby jej porozumel každý.
Dvojica moderátorov sa bude venovať témam, ktoré hýbu svetom energií a energetiky. Spolu s pozvanými hosťami rozoberú, ako funguje elektrická sieť, čo sú to smart batérie, flexibilita, záporné ceny a aj to, ako môže energia vďaka technológiám šetriť peniaze alebo ich dokonca zarábať.
Adam Jakabovič je priamo z FUERGY a je to expert na energetické riešenia. On rozumie energiám v sieti.
Druhý protagonista je známy herec, moderátor a zvedavec Michal Kubovčík alias Hesso Jašterák. On je v podcaste ten, ktorý rozumie energiám medzi ľuďmi.
„Naším cieľom je hovoriť o energiách a energetike tak, ako to ľudia ešte nepočuli – jasne, zrozumiteľne, bez skratiek, s dôrazom na reálne riešenia a trochu aj s humorom“, hovorí Adam Jakabovič.
Michal Kubovčík alias Hesso Jašterák je v podcaste predovšetkým za tých, ktorí sa chcú v energetike lepšie zorientovať. Ukáže, že aj zdanlivo zložitý svet energií sa dá pochopiť s nadhľadom.
V pilotnom diele podcastu sa poslucháči sa viac dozvedia o tom, čo je energetika, z čoho sa skladá energetický mix Slovenska, ako sa udržiava stabilita siete, čo znamenajú záporné ceny energie a kto všetko sa podieľa na fungovaní energetickej infraštruktúry.
Pilotný diel podcastu Brain & Watts by FUERGY“ je už teraz dostupný na platformách Spotify, Apple Podcasts a aj na Youtube FUERGY. Na každý nový diel sa môžete tešiť pravidelne každý štvrtok.
O FUERGY
FUERGY je technologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inteligentné riešenia a efektívne riadenie spotreby energie a výroby z obnoviteľných zdrojov. Riešenia FUERGY pomáhajú firmám znižovať náklady, optimalizovať využitie energie a prispievať k zelenšej budúcnosti.
FUERGY je aj dodávateľom technológie pre Infimeo – smart batériový systém určený pre domácnosti a malé a stredné podniky. Pomocou smart batériových úložísk a fotovoltiky šetrí, zarába a zvyšuje stabilitu siete.
