Nový Dán je tu: Veštica namiešala vraždy, tajomstvá a štipku nadprirodzena

Detektívi z oddelenia vrážd riešia hneď dva prípady naraz – brutálnu vraždu mladého dievčaťa a dlhoročné zmiznutie syna bohatého podnikateľa. A kým jeden prípad je surový a jasný, druhý sa zamotáva vždy, keď vojde do kancelárie ona – záhadná veštica s kyvadielkom.
Príbeh sa rozbieha nálezom mladého dievčaťa v lese neďaleko Bratislavy. Neznámy útočník ju zdevastoval tak brutálne, že aj doktor Lengyel, známy svojou profesionalitou a pevnými nervami, je nútený prizvať konzultanta. A keď vyšetrovatelia zistia bizarný detail – páchateľ má rovnaké poškodenie chrupu ako obeť – uvedomia si, že sú uprostred prípadu, v ktorom sa racionálne vysvetlenia neponúkajú ľahko.
Detektívi Krauz a Chosé sa púšťajú do preverovania stôp, ktoré sú chaotické, nejasné a niekedy až podozrivo zavádzajúce. Dán opäť predvádza, že atmosféru napätia vie budovať s chirurgickou presnosťou – pomaly, premyslene, bez zbytočného pátosu.
Ako keby brutálna vražda nebola dostatočne náročná, na stole sa objavuje ďalší, roky nevyriešený prípad – zmiznutie syna rakúskeho podnikateľa. Tlak, politické pozadie aj očakávania rodiny robia z vyšetrovania časovanú bombu.
Do nej vstupuje postava, ktorá celé dianie posúva novým smerom – veštica. Tvrdí, že odpovede má v tarotových kartách, že vie vidieť veci, ktoré sú ostatným skryté, a že jej kyvadielko dokáže nájsť aj to, čo sa roky hľadá márne.
Keď jej predpoveď o mŕtvom synovi podnikateľa vyjde, detektívi ostanú zaskočení. A keď magické kyvadielko ukáže miesto nálezu kostí, zaskočenie sa mení na otázniky, pochybnosti a racionálne hľadanie vysvetlenia.
Dán tu majstrovsky balansuje medzi napätím, ľahkým humorom a kritikou ľudskej naivity. Čitateľ dostáva všetko – aj pocit, že niekto manipuluje vyšetrovanie zvnútra.
Okrem knihy vychádza aj limitovaná edícia s obálkou od Danglára – zberatelia sa môžu tešiť. Súbežne vychádza audiokniha s hlasom Martina Mňahončáka, čo výrazne popularizuje sériu medzi poslucháčmi.
Dánova séria žije aj mimo kníh – mestská hra Stopy Dominika Dána láka turistov aj domácich.
Dominik Dán opäť dokazuje, že kráľom slovenskej krimi nie je náhodou. Jeho romány sú autentické, zábavné, napínavé a zároveň odzrkadľujú to najlepšie aj najhoršie z nášho prostredia. Veštica je jednou z jeho silných kníh – surová, prekvapivá a majstrovsky vystavaná.
Informačný servis