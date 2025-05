Novú Futbal Tatran Arénu posvätili, slávnostné otvorenie bude sprevádzať exhibičný zápas

Novovybudovaný futbalový štadión v Prešove čaká v sobotu 3. mája slávnostné otvorenie, spojené s prvým exhibičným futbalovým zápasom internacionálov. Deň pred jeho konaním sa na Futbal Tatran Aréne (FTA) uskutočnila oficiálna prehliadka spojená s požehnaním novostavby, ktorú vykonali zástupcovia rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi.

Ako potvrdil konateľ FTA Rastislav Mochnacký, štadión je skolaudovaný a aktuálne sa ešte vybavuje interiérovým a exteriérovým vybavením. Zároveň prebiehajú posledné prípravy a testy pred jeho sobotným otvorením.

Začal sa proces certifikácie

Na štadióne tiež začala národná certifikácia a 6. mája odštartuje certifikácia UEFA. FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. „Keď získame C certifikát na medzinárodnej úrovni, tým pádom bude štadión plne funkčný,“ uviedol Mochnacký.

Prezradil, že štadión má celkovo 252 miestností. „Máme 245 dverí a kľúčov, 157 záchodov, je tu osem rôznych bufetov a bude treba veľmi rýchlo obslúžiť 6 000 ľudí, keďže zajtra bude takmer „plný dom“. V skyboxoch je 81 miest, vo VIP je 240 miest a zbytok sú už miesta pre divákov,“ doplnil zaujímavosti Mochnacký.

Štadión postavila galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o.. Náklady na výstavbu štadióna stúpli z pôvodných približne 21 miliónov eur na zhruba 24,4 miliónov eur. Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, cenu navýšili predovšetkým sprísnené pravidlá bezpečnosti a technologické novinky oproti dobe začiatku výstavby.

„Šestnásťpercentné navýšenie, ale aj to, čo navyše sme dostali v rámci stavby, je úplne korektné. Ani jedna položka, ktorá bola v pôvodnom rozpočte sa nenavýšila, ale veci, ktoré sme dopĺňali, túto stavbu síce predražili, ale urobili z nej miesto, na ktorom budú majstrovstvá Európy vo futbale do 21 rokov,“ uviedol Oľha smerom k júnovému šampionátu, kde bude Prešov jedným z ôsmich slovenských hostiteľských miest.

Päťročné meškanie

Na financovaní výstavby sa okrem mesta druhým najvyšším vkladom podieľal Prešovský samosprávny kraj (PSK).

„V roku 2018 sme slávnostne naštartovali buldozér, ktorý búral to staré a mal naštartovať to nové, ktoré tu vyrastie. Nevyšlo to vplyvom rôznych okolností tak, ako sme si naplánovali, ale aj napriek tomu, s tým takmer päťročným omeškaním, tu je štadión, ktorý bude na potešenie a prospech verejnosti v meste Prešov, ale aj v PSK. Najstarším klubom na Slovensku je práve Tatran Prešov a Prešovčania si to zaslúžia. Verím, že ich bude spájať,“ dodal predseda PSK Milan Majerský.

Zvyšok financovania poskytol Slovenský futbalový zväz a Fond na podporu športu. „Som veľmi rád, že máme aj v poslednom krajskom mesta futbalový štadión. Máme tu aj spojenie, že Tatran sa môže vrátiť do najvyššej súťaže. Je to najstarší klub na Slovensku a tu sa odoral aj prvý futbalový zápas na Slovensku vôbec, a preto by nás to všetkých malo tešiť o to viac,“ skonštatoval prezident SFZ Ján Kováčik, podľa ktorého štadión spĺňa všetky predpísané kritériá svojej kategórie a miesto si na ňom nájdu aj reprezentačné výbery Slovenska. Už 30. mája budem prvým oficiálnym zápasom duel ženskej reprezentácie proti Gibraltáru.

Príde aj Antonín Panenka

Prvým zápasom, spojeným so slávnostným otvorením pre verejnosť, bude pre štadión v sobotu 3. mája duel internacionálov Slovenska a Tatrana Prešov, spojený s bohatým sprievodným programom. Brány nového štadióna sa verejnosti otvoria o 13:30, už o polhodinu skôr bude na priľahlom parkovisku vystavená trofej pre víťaza majstrovstiev Európy do 21 rokov.

Okrem fotografie s trofejou môžu fanúšikovia získať podpis od futbalových legiend ako Antonín Panenka, Marek Sapara, Vladimír Kinder, Filip Hološko či Stanislav Šesták. Začiatok zápasu internacionálov je naplánovaný na 15:30. Symbolického výkopu sa zhostia futbalové osobnosti Antonín Panenka a Ladislav Petráš. Program doplnia hudobné vystúpenia Mariána Čekovského a Martina Husovského.

V prípade priaznivého výsledku v piatkovom zápase druhej najvyššej futbalovej súťaže Šamorín – Prešov je v hre aj možnosť oficiálnych osláv postupu Tatrana Prešov do najvyššej slovenskej súťaže. V súvislosti a akciou budú od 12:30 do 20:00 uzavreté ulice Čapajevova a Björnsonova a linka 39 bude premávať po obchádzkovej trase.