Nové výbehy aj detské ihrisko: ZOO Bratislava pokračuje v modernizácii

ZOO žiada o darovanie dvoch percent z dane, aby mohli naďalej pokračovať v zlepšovaní podmienok.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rys ostrovid
Foto: ilustračné, Thinkstockphotos.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Zoologická záhrada (ZOO) Bratislava plánuje tento rok viacero väčších aj menších projektov. Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, aktuálne dokončujú veľký výbeh pre paviány dželada a pripravujú nový výbeh pre hyeny škvrnité, ktoré bude možné na Slovensku vidieť už len v Bratislave.

„Pre našich najmenších návštevníkov pripravujeme rekonštrukciu a zväčšenie detského ihriska pri Zooshope,“ uviedla. ZOO žiada o darovanie dvoch percent z dane, aby mohli naďalej pokračovať v zlepšovaní podmienok pre zvieratá a zážitkov pre návštevníkov.

„Minulý rok sme otvorili nové výbehy pre hrošíky libérijské, rysy ostrovidy, privítali sme nové obyvateľky – kapybary močiarne alebo aj skunky pruhované,“ vymenovala hovorkyňa a dodala, že každá pomoc sa počíta. Kompletné informácie o poukázaní dvoch percent dane pre ZOO Bratislava sú zverejnené na stránke ZOO.

Viac k osobe: Zuzana Dzurdzíková
Firmy a inštitúcie: ZOO Bratislava
Okruhy tém: Dve percentá z dane z príjmu Zoologická záhrada

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk