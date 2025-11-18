Nové srdce rekreácie pod Tatrami: Gerlach Rezort pozná víťazný návrh

Developerská spoločnosť VI GROUP, ktorá v obci Gerlachov (okres Poprad) pripravuje projekt Gerlach Rezort, uzavrela a vyhodnotila dvojetapovú užšiu neanonymnú architektonickú súťaž, vďaka ktorej dnes poznáme jeho budúcu finálnu podobu tretej etapy. Cieľom bolo získať kvalitný architektonicko-urbanisticko-krajinársky návrh rekreačného areálu s hotelom, apartmánmi, službami, športoviskami a gastronomickým zázemím, ktorý prispeje k mikroekonomike obce i regiónu Vysokých Tatier. Po predložení 37 portfólií v 1. etape postúpilo do 2. etapy 6 tímov; v priebehu druhého etapy prebehla aj konzultácia návrhov v rozpracovanosti.
Víťazom sa stal ateliér A B.K.P.Š., spol. s r. o. Porota ocenila najmä kultivovanú prácu s verejným priestorom s takmer kúpeľným charakterom: vo voľnej krajine vzniká námestie s ambíciou „kolonády“ a pestrou paletou priestranstiev na stretávanie. Návrh presvedčivo kombinuje prírodný a mestský fenomén do prirodzeného mixu moderného a tradičného a čitateľne prepája verejné priestory s ďalšími etapami rezortu. Urbanistická kompozícia je presvedčivá v mierke; členitý objem hotela je potiahnutý do druhého plánu, necháva vyniknúť front verejných priestorov a z ulice zvýrazňuje ľudskú mierku chaletov i panorámu Tatier. Hlavná budova je citlivo zapustená do terénu, reštaurácia a wellness splývajú s reliéfom a fasády kultivovane pracujú s regionálnymi motívmi.
Výsledky súťaže:
- miesto A B.K.P.Š., spol. s r. o.
- miesto JRKVC s.r.o.
- miesto Sadovsky & Architects, s.r.o.
- miesto NARAA s.r.o.
- 5.–6. miesto PHA, s.r.o. a Šercel Švec, s.r.o.
Porota zasadla v zložení: doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (predseda poroty, ČKA), Ing. arch. Roman Gale (ČKA), Ing. arch. Michaela Hantabalová (SKA), Ing. arch. Juraj Duška (SKA, konateľ), Ing. arch. Richard Duška (SKA, konateľ), Ing. arch. Mateja Vonkomerová (SKA).
Všeobecný komentár poroty: Architektúra vo Vysokých Tatrách je silnou spoločenskou témou. Mimoriadne hodnotné prírodné prostredie si vyžaduje odpoveď, ktorá citlivo rešpektuje kontext a nadväzuje na miestne tradície. Zachovanie a primeraný rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva Tatier pre budúce generácie vnímame ako spoločnú zodpovednosť vyhlasovateľa, účastníkov aj poroty. Súťaž prebehla nadštandardne – výber finalistov z 37 portfólií, následné spracovanie návrhov a medzikrok konzultácie umožnili zodpovedne vybrať to najlepšie riešenie a významne prispeli k kvalite finálnych návrhov.
Slovo predsedu poroty, doc. Ing. arch. Kamila Mrvu, Ph.D.:„Rád bych za porotce poděkoval vyhlašovateli – investorovi celé akce společnosti VI GROUP, a velké díky patří organizaci soutěže pod vedením architekta Adama Lukačoviče. Bylo nám ctí účastnit se tak zajímavé a významné soutěže v krajinném území Vysokých Tater. Vše bylo perfektně připravené a porota s velkým nadšením vybrala 6 skvělých ateliérů, které vytvořily nádherné studie. Gratulujeme vítězi a věříme, že kvalita bude pokračovat dále, jak v realizaci samotného vítězného návrhu a také v dalších architektonických soutěžích, nejen na Slovensku.“
O projekte: Gerlach Rezort predstavuje víziu moderného tatranského areálu, ktorý prepája architektúru, krajinu a celoročné aktivity v srdci Vysokých Tatier. V obci Gerlachov vzniká miesto, kde sa kvalitné bývanie a rekreácia spájajú do jedného autentického horského zážitku. Prvé dve etapy prinesú primárne apartmánové domy.
Tretia etapa – predmet architektonickej súťaže – doplní rezort o wellness centrum, park, 4* hotel a kvalitné verejné priestory, ktoré prirodzene rozšíria jeho služby a prinesú hosťom vyšší komfort a jedinečný pobyt.
Gerlach Rezort je navrhnutý ako celoročné živé miesto pre aktívny oddych, rodinné výlety aj pokojné chvíle v prírode. Vďaka citlivému zasadeniu do prostredia a premyslenému urbanizmu vznikne areál, ktorý obohatí región a ponúkne návštevníkom jedinečný tatranský zážitok počas každého pobytu.
Informačný servis