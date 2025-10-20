Nové anime Jujutsu Kaisen: Execution prichádza do kín

Crunchyroll a Sony Pictures Entertainment prinesú špeciálnu kinoverziu akčného anime JUJUTSU KAISEN: Execution aj na slovenské plátna už 27. novembra. Pre správnu atmosféru v pôvodnom japonskom znení s titulkami.
Trailer:
Anime séria JUJUTSU KAISEN (produkcia TOHO animation, animácia MAPPA), založená na rovnomennej megaúspešnej mange Gege Akutamiho (Shueisha, Weekly Shonen Jump), mala premiéru v októbri 2020 a odvtedy sa stala globálnym fenoménom. Druhá séria sa skončila v decembri 2023 a získala ocenenie „Anime roka“ na Crunchyroll Anime Awards 2024.
Na jar 2025 priniesli Crunchyroll a Sony Pictures Entertainment film JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie vo vybraných medzinárodných teritóriách. Išlo o prvý nový titul zo značky od konca 2. série a prvý kinotitul od filmu JUJUTSU KAISEN 0, ktorý celosvetovo utŕžil viac než 188 miliónov USD.
JUJUTSU KAISEN: Execution je najnovším uvedením značky v kinách a prináša úplne nový obsah vrátane debutu častí z pripravovanej 3. série. Nové anime prichádza po prvýkrát do slovenských kín a vo veľkom štýle spája najväčšiu bitku sveta JUJUTSU KAISEN – Shibuya Incident – s prvými dvoma epizódami 3. série – „Culling Game Part 1”. Exkluzívne ešte pred ich uvedením na streamovacej platforme v januári 2026, na najväčších plátnach.
V „Culling Game“ sa do diania naplno zapája Yuta Okkotsu, čarodejník zvláštnej kategórie a hrdina prequelu JUJUTSU KAISEN 0. Na príkaz starších z jujutsu sveta je Yuta určený za kata Yuji Itadoriho – a musí proti nemu tasiť meč v osudovom súboji medzi dvoma obľúbenými žiakmi mocného čarodejníka Satoru Goja.
Synopsa
Počas rušného Halloweenu sa nad štvrťou Shibuya náhle spúšťa závoj, ktorý uväzní tisíce ľudí. Najsilnejší jujutsu čarodejník Satoru Gojo sa pokúsi situáciu zvládnuť – no v tieni číhajú zaklínači a duchovia, ktorí plánujú Goja zapečatiť.
Yuji Itadori spolu so spolužiakmi a elitnými jujutsu čarodejníkmi vstupujú do bezprecedentnej bitky s kliatbami, známej ako Shibuya Incident.
Následky sú drsné: v desiatich kolóniách po celom Japonsku sa rozbieha smrteľná hra Culling Game, ktorú zosnoval zákerný čarodejník Noritoshi Kamo. Yuta Okkotsu dostáva najtvrdšiu úlohu – vykonať trest nad Yuji Itadorim za domnelé zločiny.
Zažite osudový súboj Yujiho a Yutu a horúci štart 3. série v kinách už 27. novembra!
A dovtedy? Chystajte kostýmy, nech si kinošpeciál vychutnáte ešte viac.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 27. NOVEMBRA 2025
Informačný servis