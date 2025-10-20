Nové anime Jujutsu Kaisen: Execution prichádza do kín

Crunchyroll a Sony Pictures Entertainment prinesú špeciálnu kinoverziu akčného anime.
Foto: Itafilm
Crunchyroll a Sony Pictures Entertainment prinesú špeciálnu kinoverziu akčného anime JUJUTSU KAISEN: Execution aj na slovenské plátna už 27. novembra. Pre správnu atmosféru v pôvodnom japonskom znení s titulkami.

Trailer:

Anime séria JUJUTSU KAISEN (produkcia TOHO animation, animácia MAPPA), založená na rovnomennej megaúspešnej mange Gege Akutamiho (Shueisha, Weekly Shonen Jump), mala premiéru v októbri 2020 a odvtedy sa stala globálnym fenoménom. Druhá séria sa skončila v decembri 2023 a získala ocenenie „Anime roka“ na Crunchyroll Anime Awards 2024.

Na jar 2025 priniesli Crunchyroll a Sony Pictures Entertainment film JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie vo vybraných medzinárodných teritóriách. Išlo o prvý nový titul zo značky od konca 2. série a prvý kinotitul od filmu JUJUTSU KAISEN 0, ktorý celosvetovo utŕžil viac než 188 miliónov USD.

JUJUTSU KAISEN: Execution je najnovším uvedením značky v kinách a prináša úplne nový obsah vrátane debutu častí z pripravovanej 3. série. Nové anime prichádza po prvýkrát do slovenských kín a vo veľkom štýle spája najväčšiu bitku sveta JUJUTSU KAISEN – Shibuya Incident – s prvými dvoma epizódami 3. série – „Culling Game Part 1”. Exkluzívne ešte pred ich uvedením na streamovacej platforme v januári 2026, na najväčších plátnach.

V „Culling Game“ sa do diania naplno zapája Yuta Okkotsu, čarodejník zvláštnej kategórie a hrdina prequelu JUJUTSU KAISEN 0. Na príkaz starších z jujutsu sveta je Yuta určený za kata Yuji Itadoriho – a musí proti nemu tasiť meč v osudovom súboji medzi dvoma obľúbenými žiakmi mocného čarodejníka Satoru Goja.

Jjk execution _stillimage_2_xlarge_thumbnail.jpg
Foto: Itafilm

Synopsa

Počas rušného Halloweenu sa nad štvrťou Shibuya náhle spúšťa závoj, ktorý uväzní tisíce ľudí. Najsilnejší jujutsu čarodejník Satoru Gojo sa pokúsi situáciu zvládnuť – no v tieni číhajú zaklínači a duchovia, ktorí plánujú Goja zapečatiť.

Yuji Itadori spolu so spolužiakmi a elitnými jujutsu čarodejníkmi vstupujú do bezprecedentnej bitky s kliatbami, známej ako Shibuya Incident.

Následky sú drsné: v desiatich kolóniách po celom Japonsku sa rozbieha smrteľná hra Culling Game, ktorú zosnoval zákerný čarodejník Noritoshi Kamo. Yuta Okkotsu dostáva najtvrdšiu úlohu – vykonať trest nad Yuji Itadorim za domnelé zločiny.

Zažite osudový súboj Yujiho a Yutu a horúci štart 3. série v kinách už 27. novembra!

A dovtedy? Chystajte kostýmy, nech si kinošpeciál vychutnáte ešte viac.

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 27. NOVEMBRA 2025

