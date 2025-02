Nová predajňa Terno otvára svoje brány vo Štvrtku na Ostrove

Sieť potravín Terno pokračuje v rozširovaní svojej predajnej siete a najnovšie otvára predajňu v obci Štvrtok na Ostrove. Nová predajňa na adrese Hlavná 840/16 prinesie obyvateľom aj návštevníkom regiónu široký sortiment kvalitných potravín a komfortné nakupovanie v bezbariérovom priestore s dostupným parkovaním.

Foto: Terno

„Chceme zákazníkom priniesť vysokú kvalitu potravín s dôrazom na lokálne a domáce produkty. Zároveň ponúkame výhody vernostného programu, vďaka ktorému môžu nakupovať za ešte výhodnejšie ceny. Veríme, že zákazníci ocenia aj našu privátnu značku Terka, ktorá už zahŕňa viac ako stovku produktov a neustále sa rozrastá,“ uvádza Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.

Foto: Terno

Predajňa bude otvorená od pondelka do piatka v čase od 6:00 do 20:00, v sobotu od 6:00 do 19:00 a v nedeľu bude zatvorená. Súčasťou vybavenia bude aj moderný zálohomat, ktorý umožní zákazníkom jednoduché a ekologické odovzdávanie vratných obalov.

Foto: Terno

V priestoroch novej prevádzky sa nachádza aj mäsiarstvo Danubius s vlastným predajným pultom. Zákazníci si tak budú môcť vybrať z čerstvého mäsa a mäsových výrobkov priamo od tohto slovenského dodávateľa. Mäsiarstvo bude otvorené od pondelka do piatka od 8:00 do 19:00, v sobotu od 7:00 do 19:00.

Terno si dlhodobo zakladá na moderných a ekologických riešeniach. V rámci vernostného programu budú mať zákazníci zároveň aj možnosť voľby, či si doklad za nákup dajú vytlačiť, alebo poslať priamo na e-mail. Viac informácií nájdete na www.terno.sk

Informačný servis