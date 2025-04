Nová marvelovka Thunderbolts* prináša antihrdinov, ktorí sa učia dôverovať: Takúto hĺbku by ste v marvelovke nečakali!

Marvel Studios a partia „veteránskych“ antihrdinov predstavujú „Thunderbolts*“, neúctivú tímovku vedenú depresívnou vrahyňou Jelenou Belovovou (Florence Pugh) a sú nútení zúčastniť sa nebezpečnej misie, ktorá im môže priniesť vykúpenie, ak sa spoja ako tím. Okrem niekoľkých zaujímavých nových tvárí sa vo filme na plátna kín vracajú aj postavy z Marvel Cinematic Universe ako napríklad Bucky Barnes (Sebastian Stan), Červený strážca (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) a Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Thunderbolts* prichádza do kín 1. mája.

Film Thunderbolts*, ktorý vznikol na základe komiksovej série Marvelu prvýkrát publikovanej v roku 1997, pokračuje v línii epických veľkofilmových dobrodružstiev v Marvel Cinematic Universe, ktorá sa začala filmom Iron Man v roku 2008 a do dnešného dňa sa rozšírila na 35 filmov.

Foto: CinemArt

Hoci ide o novšiu franšízu z hľadiska vydávania, štúdio Marvel vedelo, že nastal čas priviesť Thunderbolts na veľké plátno. Už roky predtým však štúdio nenápadne pripravovalo túto novinku v predchádzajúcich filmoch, napr. v Captain America: Občianska vojna, Ant-Man a Wasp: Quantumania a Black Widow, ako aj v seriáli Disney+ Falcon a Zimný vojak.

Jedinečnosť tímu antihrdinov Thunderbolts* spočíva v tom, že všetci zohrávali neoddeliteľnú úlohu pri poháňaní prepojeného vesmíru MCU vpred. Teraz budú mať fanúšikovia po celom svete po prvý raz možnosť vidieť hlbší ponor do psychiky a motivácií mnohovrstevnatých postáv vo filme.

Foto: CinemArt

„Je veľmi vzrušujúce predstaviť nový tím v Marvel Cinematic Universe,“ hovorí výkonný producent Brian Chapek. „Na tomto tíme sa mi páči, že sú to skutoční smoliari, ktorí sa snažia nájsť svoje miesto vo svete a to, či budú niekedy hodní toho, aby boli vo svojom živote niečím viac, než len zloduchmi. Chceli sme vziať postavy, ktoré už boli predstavené v MCU, a vrátiť ich späť prekvapivým spôsobom.‟

Trailer k filmu tu:

„Keď sme sa rozhodli vytvoriť film Thunderbolts*, mohli sme sa vydať miliónom rôznych smerov,“ vysvetľuje Brian Chapek. „V komiksoch je bohatá história zdrojového materiálu, takže sme potrebovali režiséra, ktorý by dokázal vyrozprávať príbeh s veľkou autenticitou a mal by cit pre sledovanie tónu. Preto sme sa rozhodli pre režiséra Jakea Schreiera.“

A Schreierovi sa práve páčil fakt, že by mal k sebe postaviť antihrdinov, nesúrodých a nespolupracujúcich, ktorí sa musia naučiť pracovať v tíme tak, aby dosiahli spoločný cieľ. Nejde totiž iba o spoluprácu, ale o dôveru, ktorú si v rámci nej musia preukázať. A tá je jednou z kľúčových tém filmu. „Títo ľudia sú pre seba navzájom záhadou a v ich DNA je zakorenené, že nikomu nedôverujú. Tento nedostatok dôvery prezrádza veľa o ich charaktere. Musia sa naučiť, že dôverovať jeden druhému je najlepší spôsob, ako by mohli pomôcť svetu a pomôcť pritom aj sebe,‟ myslí si Jake Schreier.

Foto: CinemArt

Pre Florence Pugh, ktorá sa vracia na plátno ako Jelena Belová, bola myšlienka skúmať postavy, ktoré majú svoje vnútorné problémy, vzrušujúca. „Keď premýšľate o filmoch o superhrdinoch, neustále si predstavujete postavy s neuveriteľnými schopnosťami, ktoré dokážu neustále robiť úžasné veci,“ hovorí Pugh. „Myslím si, že je odvážne, že sa Marvel začal ponárať do skúmania vnútra postáv a zisťuje, čím všetkým musia prechádzať, aby boli neustále na výške. Je zaujímavé vidieť, čo tento tlak robí s mozgom a ako ich to vnútorne ovplyvňuje, pretože v konečnom dôsledku sú to len ľudia, ktorí majú náhodou superschopnosti.‟

„Jadrom tohto filmu je veľmi ľudský príbeh o tom, ako každý človek prechádza životnými skúškami a hľadá v sebe, ako čeliť traume zo svojej minulosti,“ hovorí Chapek. „Som nadšený, že rozprávame príbeh, ktorý bude neuveriteľne zábavný, vzrušujúci a vtipný, ale zároveň osloví ľudí na hlbšej úrovni, než by čakali.“

Novú marvelovke Thunderbolts* prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 1. mája 2025.

Informačný servis