Nominácie na Dosky 2025 sú známe, divadelné ceny budú odovzdané v Spišskom divadle

Nominácie aj víťazov určuje odborná divadelná obec. V tomto ročníku hlasovalo 42 divadelných kritikov, kritičiek, teoretikov, teoretičiek, publicistov a publicistiek. Mená víťazov a víťaziek DOSKY 2025 budú vyhlásené počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční v pondelok 24. novembra 2025 v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.
Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla (ASD). Ceny DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. DOSKY sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, v tomto ročníku sa teda hodnotili premiéry v termíne od 1. augusta 2024 do 31. júla 2025
„Som veľmi rád, že 28. ročník Divadelných ocenení sezóny môžeme usporiadať v Spišskej Novej Vsi. Je to naše poďakovanie a gesto úcty regionálnej kultúre, ktorá je dnes ťažko skúšaná. V regiónoch sa rodia umelecké diela, ktoré napriek obmedzeným rozpočtom a neľahkej kultúrnej politike dokazujú neuveriteľnú vitalitu a kvalitu. Som presvedčený, že práve úloha regionálnej kultúry je kľúčová v tom, aby bolo Slovensko nielen krajšie a vzdelanejšie, ale predovšetkým trvalo odolné voči akýmkoľvek výzvam. Odhodlanie tvorcov a ich schopnosť vytvárať relevantnú tvorbu aj v náročných podmienkach si zaslúži naše najväčšie ocenenie a podporu,“ povedal predseda ASD a kreatívny producent cien DOSKY René Parák. „Špeciálne poďakovanie patrí aj našim partnerom najmä Nadácii Tatra banka, spoluorganizátorom Košickému samosprávnemu kraju, županovi Rastislavovi Trnkovi – ktorý prevzal nad podujatím záštitu – a v neposlednom rade Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi. Bez ich veľkorysej pomoci by sme tento rok DOSKY na východnom Slovensku zorganizovať nemohli,“ dodáva René Parák.
„Je pre nás veľkou cťou, že slávnostné vyhlásenie Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2025 sa uskutoční práve v Spišskej Novej Vsi. Tento výnimočný moment potvrdzuje, že špičkové umenie patrí aj na východné Slovensko. Podpora kultúry v regiónoch má hlboký zmysel – je to investícia do identity, vitality a odolnosti našej spoločnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
11 nominácií má SND z toho šesť Činohra SND a päť Opera SND, 5 nominácií získalo nezávislé divadlo Slzy Janka Borodáča z Prešova a rovnaký počet Národné divadlo Košice, dve nominácie patria koprodukčnému projektu DJP v Trnave, po jednej majú SKD Martin, Divadlo Aréna a ostatné „želiezka“ patria nezriaďovaným divadlám.
„Medzi nominovanými dielami sú inscenácie veľmi odlišné svojimi formátmi – od komorných produkcií nezávislých súborov, tanečných performancií či site-specific monodrám až po veľké operné či baletné inscenácie. To, čo všetky tieto divadelné diela spája napriek neporovnateľnosti ich produkčných podmienok – je relevancia umeleckých výpovedí ich tvorcov. Nominácie za minulú sezóny dokazujú nielen profesionalitu našich „kamenných“ divadiel, ktoré pri inovatívnej réžii či choreografii dokážu prinášať špičkové produkcie – ale aj vitalitu nezávislej sféry. Dve z vybraných inscenácií vznikli ako medzinárodné koprodukcie, medzi nominovanými sú početní zahraniční tvorcovia. Nad pozitívnymi trendmi však do budúcna visí množstvo otáznikov, ktoré spôsobuje nielen obmedzenosť rozpočtov kultúrnych subjektov naprieč všetkými regiónmi Slovenska, ale predovšetkým arogancia našej súčasnej kultúrnej politiky,“ komentovala Zuzana Uličianska, garantka ankety.
Spoluorganizátori ceremoniálu DOSKY 2025: Košický samosprávny kraj a Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Partneri projektu: zlatý partner Nadácia Tatra banka, strieborní partneri LITA a Immocap.
Mediálni partneri: Denník N, STVR, TASR a SITA.
Vďaka mediálnemu partnerovi Denníku N si budete môcť pozrieť stream podujatia 24. novembra o 19,00, kedy sa bude 28 ročník ceremoniálu DOSKY 2025 konať.
Režisérom divadelného ceremoniálu je Jakub Nvota. Účinkovať budú Jakub Rybárik, Tomáš Turek, Anna Jakab Rakovská, Gabriela Marcinková tanečníci Lacka Cmoreja, hudba a aranžmán Marcela Cmorejová, o scénografiu sa postará Michal Lošonský a o kostýmy Veronika Vartíková.
Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický sochár Tomáš Lupták. Autormi projektu divadelných ocenení sezóny DOSKY sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Ceny DOSKY sa udeľujú od roku 1996. V rámci ankety každoročne desiatky divadelných kritikov a kultúrnych žurnalistov dávajú svoje návrhy na ocenenia. Účastníci ankety navrhujú tri výkony v každej kategórii. Pri celkovom súčte bodov udelených kritikmi sa rešpektuje poradie nominovaných výkonov: tri body získavajú výkony uvedené na prvom mieste, dva body výkony uvedené na druhom mieste a jeden bod výkony uvedené na treťom mieste. Víťaza určí súčet dosiahnutých bodov.
Nominácie 2025
Najlepšia inscenácia sezóny
Příhody lišky Bystroušky v réžii Slávy Daubnerovej, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Negatívy snehu: Wetzler, Vrba, Schulman, Lux v réžii Dávida Pašku, Divadlo Jána Palárika v Trnave a Divadlo Jana Kochanowského v Opole, Poľsko
Outcast v réžii Júlie Rázusovej, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Najlepšia réžia sezóny
Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Nosorožec, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Sláva Daubnerová za réžiu opery Příhody lišky Bystroušky, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Najlepší mužský herecký výkon sezóny
Ján Dobrík za herecký výkon v postave Artuša Villániho v inscenácii Jak jeleň si tam budeš chodiť, Slovenské komorné divadlo, Martin
Jakub Rybárik za herecký výkon v inscenácii Am Fluss/Pri rieke, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava a Schauspielhaus vo Viedni
Roman Poláčik za herecký výkon v postave Bérangera hry Eugèna Ionesca Nosorožec v réžii Júlie Rázusovej, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Najlepší ženský herecký výkon
Gabriela Marcinková a Anna Jakab Rakovská za herecké výkony v inscenácii Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Táňa Pauhofová za herecký výkon v inscenácii Hirošima, moja láska, Divadlo Aréna, Bratislava
Katarína Gurová za herecký výkon v inscenácii Diptych samoty, Divadlo Nude, Bratislava
Najlepšia scénografia sezóny
Julius Leon Seiler za scénografiu v inscenácii Tatarka, Činohra Slovenského národného
Stephan Braunfels za scénografiu v inscenácii opery Krútňava, Opera Národného divadla Košice
Volker Hintermeier za scénografiu v inscenácii opery Příhody lišky Bystroušky, Opera Slovenského národného divadla,
Najlepší kostým sezóny
Simona Vachálková za kostýmy v inscenácii opery Krútňava, Opera Národného divadla Košice
Tereza Kopecká – za kostýmy v inscenácii opery Příhody lišky Bystroušky, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Diana Strauszová za kostýmy v inscenácii Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Najlepšia scénická hudba sezóny
Martin Husovský za hudbu v inscenácii Krvavá svadba, Činohra Slovenského národného
Divadla, Bratislava
Martin Husovský za hudbu v inscenácii Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Moritz Geremus za hudbu v inscenácii Tatarka, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Mimoriadny počin v hudobnom divadle
Kolektív tvorcov inscenácie opery Eugena Suchoňa Krútňava, Opera Národného divadla Košice
Sláva Daubnerová za réžiu opery Leoša Janáčka Přihody lišky Bystroušky, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Vera Nemirova za réžiu opery Eugena Suchoňa Krútňava, Opera Národného divadla Košice
Mimoriadny počin v tanečnom divadle
Michal Heriban za choreografiu a tanečný výkon inscenácii Ja som placebo, Jedným dychom, Bratislava
Baletný súbor ND Košice za tanečné výkony v inscenácii KAASH (Keby len) / DUST (Prach) v choreografii Akrama Khana, Balet Národného divadla Košice
Lívia MM Balážová za koncept a performanciu v inštalácii Camille, Colectivo Priekopník Veverička, Levice
Mimoriadny počin v činohernom divadle
Dávid Paška za réžiu inscenácie Negatívy snehu: Wetzler, Vrba, Schulman, Lux – Divadlo Jána Palárika v Trnave a Divadlo Jana Kochanowského v Opole, Poľsko
Kolektív tvorcov projektu Slováci ožijú. Hymna pre 21. storočie v koncepte Alžbety Vrzguly a réžiách Adama Draguna, Silvie Wollmanovej a Júlie Rázusovej, Uhol_92, Bratislava
Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
V tomto roku sa do hlasovania zapojilo 42 kritikov, kritičiek, teoretikov, teoretičiek a publicistov a publicistiek: Radovan Antoži, Emil Bartko, Viera Bartková, Vladimír Blaho, Barbara Brathová, Monika Čertezni, Dária Fojtíková Fehérová, Zuzana Ferusová, Barbora Forkovičová, Marek Godovič, Martin Holič, Soňa Jánošová, Ľubica Krénová, Miroslava Kovářová, Mária Kuderjavá, Nadežda Lindovská, Ivica Liskayová, Attila Lovász, Adam Nagy, Klára Madunická, Michaela Magálová, Dita Marenčinová, Ján Marták, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Viktória Oroszová, René Parák, Michaela Pašteková, Diana Pavlačková, Miron Pukan, Hana Rodová Kolbašská, Alexandra Rychtarčíková, Max Sobek, Ivana Topitkalová, Zuzana Uličianska, Pavel Unger, Ľudovít Vongrej, Miroslav Zwiefelhofer, Marta Žilková, Terézia Ursínyová, Jarmila Vitovičová, Jana Wild
