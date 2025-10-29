Nitriansky hotel rozbieha kultúrnu sezónu vo veľkom štýle

Divadelná jeseň s Haydu a Partlovou, sviatočný december v znamení koncertu Zimányiovej a Live Cooking šou.
100f27d8 eff3 4490 8371 d7e4dc1bb587.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik
Nitra Zaujímavosti Zaujímavosti z lokality Nitra

V nitrianskom Hoteli Zlatý Kľúčik sa sezónne podujatia menia na výnimočné momenty. Nejde len o eventy – sú to príležitosti vyjsť si za kultúrou, oddychom a inšpiráciou. Tento rok vám v hoteli prinášajú program, ktorý spája atmosféru jesene s divadlom, zimu s gastronómiou a sviatočným duchom. A predovšetkým – spája ľudí.

Jeseň vo svetle divadelných reflektorov

V spolupráci s Divadlom La Komika si 1. novembra o 19.00 môžete v Zlatom Kľúčiku vychutnať pokračovanie kultovej čiernej komédie MODELKY II. Táto inscenácia vás vtiahne do zákulisia sveta celebrít – plného irónie, humoru a hudby. Činoherné výstupy, známe hity, módne prehliadky aj videoprojekcie – to všetko vás čaká v jedinečnom divadelnom večeri. Hviezdne obsadenie v zostave Karin Haydu, Mirka Partlová, Tomáš Palonder a Glenda Lopez Exposito sľubuje predstavenie, na ktoré sa nezabúda. Podujatie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov. Odporúčame si vstupenku rezervovať vopred, keďže na predstavenie je vyhradený limitovaný počet miest.

C85fa398 5b86 4069 8c7d 5c6bc4656601.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik
6c077c7e 8b48 42bf 8a90 c54c59686c62.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik

Zima s chuťou sviatkov a adventným koncertom

Symbolicky na Mikuláša, 6. decembra 2025, sa Hotel Zlatý Kľúčik premení na scénu výnimočných chutí, vôní a tónov. Čaká vás už IX. ročník gastronomického podujatia Live Cooking šou – špeciálne predvianočné vydanie, ktoré premení večeru na sviatočný zážitok. Šéfkuchár Viliam Beňo so svojím tímom pripraví degustačné menu inšpirované Štedrou večerou, no s francúzskym twistom. Doplní ho adventný koncert Andrey Zimányiovej v sprievode gitaristu Michala Bugalu a večerom bude sprevádzať charizmatická moderátorka Martina Comisso. Chýbať nebude opäť ani hosťujúce vinárstvo, ktorého vína dotvoria ideálny súzvuk k jedlu. Ktoré to bude zostáva zatiaľ prekvapením. Počet miest je aj v tomto prípade limitovaný – odporúčame rezerváciu vopred.

A9791e30 da08 48b8 ab46 6699428ebcc6.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik
0a23fae3 6319 4a9b 9e8d bde63d36bb4c.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik
C8222083 9ed4 468c b35c 7387a0aa29ef.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik

Viac než len program – zážitok, ktorý zostáva

Tieto podujatia nie sú len o tom, čo sa deje na javisku alebo na tanieri. Sú o emócii, ktorú si odnesiete domov. Sú o výnimočných chvíľach, ktoré zbližujú a v neposlednom rade sú dôkazom, že kvalitná kultúra, gastronómia a spoločenský život môžu existovať ruka v ruke – aj mimo veľkých miest. „Sezónne podujatia v Hoteli Zlatý Kľúčik prinášajú viac než len program – sú to výnimočné zážitky, ktoré spájajú kultúru, gastronómiu a komunitu. Naším cieľom je vytvoriť priestor pre emóciu, inšpiráciu a autentické spojenie s publikom,“ hovorí Zuzana Antalová, PR manažérka Hotela Zlatý Kľúčik. Zažite jeseň a zimu inak. So štýlom, zážitkom a komunitou.

4fb586a7 c748 4065 bbf7 79bd7b4873f6.jpeg
Foto: Hotel Zlatý Kľúčik

Informačný servis

