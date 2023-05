V nedeľu, 14.5., je Deň matiek. Ako by svoju mamičku opísali deti? Milá. Pekná. Láskavá. Múdra. Nízka. Kučeravá. To je len zopár prívlastkov, ktoré deti svojim mamám pripisovali. No pre všetky z nich je najmä nenahraditeľná.

Nenahraditeľnosť mám sme sa rozhodli osláviť aj my v UNICEFe. Venujte svojej mamičke pohľadnicu s nápisom SI VZÁCNA na tomto linku. Potešíte tak nielen ju, ale zároveň podporíte terénne programy UNICEF.

Prácu mamičiek často berieme ako samozrejmosť. Nevidíme, koľko toho musia stihnúť, aby domácnosť fungovala. Sú to neviditeľné hrdinky. A v tento deň si chceme uctiť aj mamičky z humanitárnych kríz.

Ukrajina

Foto: © UNICEF/UN0627060/Nicodim

Minulý rok, keď sa zintenzívnili boje na Ukrajine, Olena zbalila svoje deti, vzala najnutnejšie veci a spoločne ušli do Rumunska. V tej chvíli bolo pre ňu najdôležitejšie, aby dostala svoje deti do bezpečia. „Netreba smútiť sa domom… Nie je nič dôležitejšie ako zdravie a bezpečie mojich detí,” povedala Olena pracovníkom v Bezpečnom modrom bode. Sú to miesta, ktoré UNICEF zriaďuje v spolupráci s UNHCR pozdĺž kľúčových trás, po ktorých rodiny unikajú do bezpečia.

Venezuela

Foto: © UNICEF/UN0620807/Pocaterra

Marianni priviedla svoju 7-mesačnú dcéru Ariannu na očkovanie do nemocničnej lode, ktorú prevádzkuje UNICEF. Na lodi je poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti a rodiny z domorodého kmeňa Warao. UNICEF taktiež zriadil dve riečne sanitky. Predtým, ako existovala lodná nemocnica, museli matky z tohto odľahlého kmeňa cestovať k lekárovi so svojimi chorými deťmi päť až sedem dní.

Etiópia

Foto: © UNICEF/UN0627312/

Päťdňová Fatuma sa narodila v tábore Burdhubo pre vysídlených ľudí v Etiópii. Jej matka Durran je slabá a trpí neustálami bolesťami hlavy a závratmi. Napriek tomu sa snaží svoje bábätko dojčiť. Silné suchá v Africkom rohu zvýšili počet detí, ktoré trpia smädom a akútnou podvýživou. Rovnako tak postihuje sucho aj ich rodičov, podobne ako Durran.

Olena, Marianni aj Fatuma sú ako milióny ďalších mamičiek na svete, koré pre svoje deti urobia aj nemožné, aby ich chránili. Venujte niektorej mamičke v okolí virtuálnu pohľadnicu s nápisom SI VZÁCNA na tomto linku. Určite je vo vašom okolí veľa úžasných mám, ktoré si ju zaslúžia. Jej venovaním zároveň prispievate aj na naše terénne programy, v ktorých pomáhame mamičkám žijúcim v humanitárnych krízach.

