Neuveriteľný životný príbeh Andrey Absolonovej ožije na plátnach kín. Pozrite si prvé zábery z filmu Jej telo

Trištvrte roka po natáčaní prichádzajú tvorcovia snímky Jej telo s prvou ukážkou. Tá predstavuje mladú, ambicióznu skokanku do vody, ktorej hviezdne rozbehnutú športovú kariéru prekazí vážne zranenie, aby následne svoje telo využila v pornopriemysle a opäť absolútne zažiarila. Režisérka a spoluscenáristka filmu Natálie Císařovská vychádzala zo skutočného príbehu Andrey Absolonovej, jednej z najúspešnejších českých pornoherečiek 90. rokov. Film, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala slovenská herečka Natália Germáni, príde do kín už tento rok.

„Andrein príbeh by nás mal priviesť k zamysleniu, ako zaobchádzame so svojím telom, ako ho počúvame, či ho skutočne vlastníme alebo ho vníma iba ako objekt či nástroj. Vo filme sme postavili na jednu úroveň dve na prvý pohľad úplne rozdielne prostredia – vrcholový šport a svet porna – a nechávame otvorenú otázku, či si nie sú navzájom podobnejšie, ako by sa mohlo zdať,“ hovorí o filme režisérka Natálie Císařovská.

Hoci režisérka predstavuje svet vrcholového športu a profesionálneho porna veľmi otvorene, nesnažila sa o senzačné či bulvárne spracovanie. „Vo filme zachytávame príbeh ženy a jej tela. Vplyv jej rozhodnutí na ňu samotnú aj na vzťahy s jej blízkymi. Andrea nie je pasívna obeť, ale aktívna hrdinka, ktorá vedome manipuluje so svojím telom. Je ambiciózna, chce byť stredobodom pozornosti, chce byť hviezdou a urobí pre to čokoľvek,“ dodáva Natálie Císařovská, pre ktorú je Jej telo celovečerným filmovým debutom.

Hlavnú rolu vo filme stvárnila Natália Germáni, ktorá pred natáčaním absolvovala špeciálnu a veľmi náročnú tréningovú prípravu. „Andrea Absolonová skákala z desaťmetrovej veže. Na to som síce mala kaskadérku, ale nakrúcala som napríklad scénu, v ktorej stojím zozadu na špičkách na samotnom kraji tejto veže, čo samo osebe bolo pre mňa dosť veľký adrenalín. Sama som skákala z trojmetrovej veže, aby záber po vynorení sa z hĺbky pôsobil autenticky,“ prezradila tridsaťročná herečka, ktorá bola tento rok nominovaná na cenu Slnko v sieti a na Českého leva za hlavnú úlohu vo filme Svetlonoc. Diváci ju môžu poznať aj z úspešného seriálu Iveta či z rozprávky Princezná zakliata v čase.

„V priebehu filmu sa Andrea mení tak, že by sme o nej mohli natočiť tri samostatné snímky. To je pre herca obrovská výzva a krásna práca. Málokedy sa človek dostane k úlohe, pri ktorej je naozaj čo hrať,“ dodala úspešná slovenská herečka s tým, že pre ňu nebolo ľahké vyrovnať sa s tou časťou príbehu, v ktorej sa z vrcholovej športovkyne stane obsadzovaná pornoherečka. „Riskovať extrémnu hereckú polohu je súčasťou našej práce. Treba to jednoducho prijať a počítať aj s tým, že médiá za tým možno budú hľadať nejakú senzáciu. Ale životný príbeh Andrey Absolonovej je celý neuveriteľný a to, že sa venovala natáčaniu pornofilmov, je jeho súčasťou,“ vysvetľuje Natália Germáni, ktorá sa pri natáčaní musela popasovať aj s pomerne explicitnými scénami.

„Už na casting som išla s vedomím, že budeme porno hrať, nie ho robiť. Nie som pornoherečka, ale herečka, ktorej úlohou je zahrať chúlostivé scény. S režisérkou sme diskutovali o miere autenticity a už na začiatku sme si určili presné hranice. Aj hranice nahoty. A sú tam, samozrejme, použité aj scény s mojou dablérkou,“ uzatvára Natália.

Pre hlavnú hrdinku je v príbehu dôležitá jej rodina. Andreiných rodičov stvárnili Zuzana Mauréry a Martin Finger, mladšiu sestru Luciu, ktorá bola tiež skokankou do vody, zase Denisa Barešová. Andreinou trénerkou sa pred kamerou stala Zuzana Stivínová. V ďalších úlohách sa predstavia Cyril Dobrý, Karolína Krézlová, Tereza Švejdová, Andrej Polák, ale napríklad aj manžel Natálie Germániovej, známy slovenský hudobník Martin Valihora.

Film Jej telo vznikol v produkcii spoločnosti Cineart TV Prague Viktora Schwarcza, koproducentmi sú Česká televízia (TPS Aleny Müllerovej) a SilverArt SK (producentka Katarína Krnáčová). Projekt podporil český Štátny fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM. Film príde do slovenských kín v roku 2023.

