Nepokoje na letisku v Machačkale neboli pre Kremeľ prospešné, podľa NATO v Rusku narastá napätie (video)

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) uviedla, že nedeľňajšie večerné nepokoje na letisku v ruskom meste Machačkala v regióne Dagestan neboli pre Kremeľ prospešné, ale boli výsledkom ruskej propagandy podnecujúcej nenávisť. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to riaditeľ Centra výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu Janis Sarts.

„Ruské médiá podnecujú nenávisť voči Ukrajincom, Západu a teraz aj voči Izraelu. V Rusku narastá napätie a Dagestan je jedným z miest, odkiaľ pochádzajú mnohí z tých, ktorí zomreli na Ukrajine,“ povedal Sarts.

Dodal, že ho udalosti v Machačkale nijako zvlášť neprekvapili a uviedol, že tieto strety sú jedným z prejavov radikalizácie ruskej spoločnosti.

„Takéto prejavy nie sú pre Kremeľ prospešné a budú pokusy ich potlačiť,“ poznamenal expert a dodal, že sa tak stane „jediným spôsobom, ktorý poznajú – silou“.

Hundreds of people invaded the #Makhachkala Airport in the Russian Republic of #Dagestan . An airplane from Tel Aviv, #Israel , scheduled to make a stopover, provoked the anger of the demonstrators. They conducted vehicle and… pic.twitter.com/FeY4FbQkym

Sarts verí, že Kremeľ a centrálnu vládu nič neohrozuje, no z hľadiska logiky autoritárskeho systému sú takéto prejavy niečím, čo nemožno pripustiť, pretože udalosti môžu zájsť nepredvídateľne ďaleko.

Stovky ľudí vtrhli na spomenuté letisko, aby na pristávacej ploche protestovali proti príletu dopravného lietadla z izraelského Tel Avivu. Na internete sa šíria videá, ako Dagestanci v priestoroch letiská hľadajú izraelských pasažierov. Všetky lety z letiska, ktoré sa nachádza v prevažne moslimskej časti Ruska, boli presmerované na iné letiská v okolí.

Ukrainians Are Behind the Hunt for Jewish People at #Makhachkala Airport – Authorities Claim

The leadership of Dagestan @MID_Makhachkala Sergei Melikov accused the „Banderites”, saying it was organized from the territory of Ukraine

“Our enemies” want to destabilize Dagestan… pic.twitter.com/A5gAhqs7xf

— Lenka Houskova White (@white_lenka) October 30, 2023