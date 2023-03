Nemecký Rheinmetall chce na Ukrajine vyrábať stovky tankov ročne, prípadná fabrika by stála asi 200 miliónov eur

Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall, ktorý okrem iných ťažkých zbraní vyrába aj bojový tank Leopard, dúfa, že otvorí továreň na výrobu tankov na Ukrajine.

Rokovania o výstavbe

Ako referuje spravodajský web CNN, pre nemecký denník Rheinische Post to cez víkend povedal generálny riaditeľ Armin Papperger.

Uviedol, že trvajú rokovania o výstavbe takéhoto závodu a rozhodnutie by mohlo prísť do dvoch mesiacov. Prípadná fabrika by stála asi 200 miliónov eur a ročne by mohla vyrobiť asi 400 tankov.

Protivzdušná obrana

Na ochranu takéhoto zariadenia by podľa neho mohli byť použité systémy protivzdušnej obrany. Papperger dodal, že na Ukrajine by sa mohla vyrábať nová verzia plne digitalizovaného bojového tanku Panther.

Rheinmetall je najväčší výrobca zbraní v Nemecku s približne 25 000 zamestnancami.