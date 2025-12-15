Nemecká online banka N26 čelí novým obmedzeniam. Mimoriadny audit odhalil závažné prevádzkové nedostatky

Nemecký finančný regulátor v pondelok uvalili nové obmedzenia na online banku N26 pre nedostatky v jej fungovaní. Ide o ďalší problém, ktorý banku v posledných rokoch postihol.
Audit zistil závažné nedostatky
Podľa úradu BaFin, ktorý vlani vykonal mimoriadny audit, sa zistili „závažné nedostatky najmä v riadení rizík, vybavovaní sťažností a v organizácii úverovej činnosti“. Regulátor nariadil banke prijať opatrenia na odstránenie problémov a oznámil, že vymenuje „osobitného zástupcu“ na dohľad nad pokrokom.
Banka, ktorá vznikla v roku 2013 a pôsobí v 24 krajinách vrátane Slovenska, zároveň dostala zákaz poskytovať nové hypotekárne úvery v Holandsku a musí držať dodatočný kapitál.
Finančná inštitúcia vo vyhlásení uviedla, že je v „úzkom a konštruktívnom dialógu s dohliadajúcimi orgánmi a vymenovaným zástupcom“. Dodala, že realizuje plán zahŕňajúci úpravy riadiacich štruktúr.
Účty s falošnými dokladmi
Ide o ďalší z radu problémov, ktorým N26 čelí od roku 2018, keď médiá odhalili, že účty v banke bolo možné otvoriť aj s falošnými dokladmi. Banka následne dostala vysokú pokutu za nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Tieto obavy viedli regulátorov k zavedeniu limitu na počet nových klientov, ktorý bol zrušený minulý rok. Keď sa začiatkom tohto roka objavili ďalšie pochybnosti o fungovaní banky, N26 pristúpila k výmenám vo vrcholovom vedení.