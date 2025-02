Nela Pocisková a Majself vám ukážu Vesmír – VIDEO

Majself a Nela Pocisková svojich fanúšikov opäť potešili novým singlom s názvom Vesmír. Jedná sa o tretiu skladbu zo spoločného EP, ktoré svetlo sveta uzrie koncom marca.

Dvojica do vydania nosiča, ktorý produkuje Maxx Miklos a ktorý vznikol počas trojdňovej hudobnej session v Mountain Chalet, plánuje predstaviť ešte ďalšie single. Zrod novinky oslávia spolu s fanúšikmi na Release Party. Myšlienkou piesne Vesmír je apel na ľudí, aby sa nenechali odradiť a ovplyvňovať svojimi vlastnými negatívnymi skúsenosťami či myšlienkami.

„Skladbu si môže každý parafrázovať do svojich vlastných životných skúseností. Snažíme sa ľuďom v podstate povedať, že všetko začína našou myšlienkou a nie je dôvod si nechať diktovať život iba tými zlými skúsenosťami. Sme tu a teraz, obrat môžeme začať žiť kedykoľvek,“ predstavuje Majself odkaz novinky. „Ja pesničku vnímam tak, že je akýmsi aj mojím obrazom, že môj život prešiel už všelijakými ťažkými chvíľami. Najmä moja povaha je taká, že si rada vyrába všetko ťažšie ako je a niekedy vytvára negatívny scenár. A potom mi prišiel do života človek, ktorý mi ukázal, že sa dá ten život žiť aj inak, že netreba brať všetko tak vážne. Pochopila som, že to slnko je tam vždy, aj keď je zamračené, že sa dá na svet pozerať aj inými očami, čiže je to inšpirácia k tomu, aby človek nehľadal svoje šťastie všade dookola, ale v sebe samom,“ vysvetľuje Nela svoje vnímanie skladby.

3D „nepolíbení“

Hudobnú stránku piesne Vesmír má na svedomí Matej Maxx Miklos a tak, ako aj pri ďalších skladbách z EP, textové autorstvo si Majself a Nela delia ešte s ďalšou účastníčku pobytu na chate, Alexandrou Sash Okálovou.

Ako aj pri predošlých singloch, dvojica pokračuje s predstavovaním noviniek prostredníctvom videoklipov. Aj v tomto prípade celá realizácia videa prebiehala pod režisérskou taktovkou Pierra Lexisa, ktorému produkčne sekundovala Janka Šlebodová.

O styling sa postaral Dominik Orolín a krásny make-up vyčarovala Mirka Balúchová. „Dominik komplet všetko vymyslel a zaobstaral zo dňa na deň, za čo sme extrémne vďační,“ pochvaľuje si Nela.

https://www.youtube.com/watch?v=WV1wKH33Fmg

Natáčanie zvládli počas jedného dňa, pričom zábery vznikli v nových priestoroch Ease.sk v Bratislave. „Tentokrát sme sa rozhodli ísť cestou jednoduchosti, aby vynikla práve message samotnej skladby, ktorú videoklip iba podčiarkuje,“ vysvetľuje Majself prostotu snímky.

Faktom však je, že postprodukcia až taká jednoduchá nebola. Vo videoklipe sa zobrazujú úchvatné zábery. „Pracovalo s Unreal Engine a celý les aj mesiac, ktoré sa tam objavujú, boli vytvorené v grafickej postprodukcii. Aj keď by sme také miesta radi navštívili aj v realite,“ dopĺňa spevák k výrobe videa.

„Pre mňa to bola premiérová skúsenosť s 3D vo videoklipe. Nevedela som si predstaviť, ako sa to dá spojiť s reálom a nakoniec sa mi to veľmi páči. Pierre mi ukázal pár obrazov na výber. Z nich som si vybrala svoju “krajinu” a následne to spojil so zábermi, ktoré sme natočili v štúdiu. Vo finále je to spojenie úprimnej výpovede a nájdenia svojho šťastia vo hviezdach a vo svojom vesmíre ;),“ približuje Nela.

Vo videoklipe Vesmír sa po prvýkrát objavuje aj producent Maxx Miklos, ktorý je základným pilierom tohto projektu „Prišla nám veľká škoda nemať ho ani v jednom videoklipe, takže sa tešíme, že je táto historická chvíľa zdokumentovaná,“ hovorí speváčka.

EP na spadnutie

Po predstavení singlov Neprestanem Dýchať, Star a Vesmír, Nela s Majselfom plánujú ďalší video release.

„Prezradím, že ľudia si už o 2 týždne budú môcť pozrieť a vypočuť aj posledný singel pred releasom a ten sa volá Čierna Madonna. Samotné EP vydáme taktiež v marci a pripravili sme si pre našich fanúšikov release party spojenú s autogramiádiou a koncertom, ktorý sa uskutoční už 25.3.2025 v Eurovea v Bratislave. Veríme, že sa naživo stretneme s čo najviac fanúšikmi a tešíme sa na tento moment už teraz,“ prezrádza Majself.

Treba však spomenúť, že na nosiči sa okrem spomínaných songov objavia ešte ďalšie dve skladby. A to pieseň Kam ideme von a ako bonus akustická verzia Neprestanem dýchať.