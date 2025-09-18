Návrat do Európy aj v roku 2026 – Iron Maiden pokračujú v dvojročnom turné „Run For Your Lives“

Prvé potvrdené európske dátumy sú kombináciou prestížnych festivalov a niekoľkých štadiónových koncertov. Rok 2026 bude pre kapelu veľmi nabitý a práve preto už v roku 2027 neplánuje žiadne koncerty.
STEVE HARRIS FANÚŠIKOM ODKAZUJE
„Turné RUN FOR YOUR LIVES si neskutočne užívame. Fanúšikovia sú úžasní, setlist je ideálny k 50. výročiu a show je podľa mňa naša najlepšia vôbec. Záujem o vstupenky bol obrovský – takmer všade bolo vypredané a navštívilo nás vyše milióna fanúšikov. Rozhodli sme sa preto pridať ešte niekoľko koncertov v Európe, než vyrazíme do ďalších krajín sveta. Samozrejme, opäť s nami bude bubeník Simon Dawson a on aj celá kapela chceme poďakovať našim fanúšikom za fantastické prijatie, ktorého sa mu na prvej časti turné od fanúšikov dostalo.
Festivaly sme mali vždy radi – je to výzva hrať pred ľuďmi, ktorí tam nie sú len kvôli nám a práve to nás baví. Preto sme sa rozhodli hrať na čo najviac skvelých metalových festivaloch, na ktoré sa tento rok dokážeme dostať. Navyše si konečne zahráme aj na štadiónoch v Grécku, Rumunsku, v Bulharsku a tiež by sme chceli ohlásiť návrat na Slovensko, keď si po fantastickom júnovom koncerte v hale tentokrát zahráme na národnom futbalovom štadióne a precítime energiu obrovského publika.
MANAŽÉR KAPELY ROD SMALLWOOD DODÁVA
„Úprimne nás ohromila neskutočne pozitívna reakcia fanúšikov aj médií na prvú časť turné Run For Your Lives. Vedeli sme, že pripravujeme niečo výnimočné, ale energia fanúšikov na každom koncerte posunula celú show ešte vyššie. Myslím si, že sme zažili jedno z najlepších turné v našej histórii.
Festivaly boli pre nás vždy kľúčové – od Rock in Rio v roku 1985 až dodnes. Umožnili nám hrať pred novým publikom a získať fanúšikov, aj keď nás vtedy nepodporovali rádiá či mainstreamové médiá. Toto turné, zamerané na najväčšie európske metalové festivaly, je preto aj poďakovaním všetkým týmto podujatiam, ktoré zohrali veľkú rolu v päťdesiatročnej histórii Iron Maiden.
Okrem východnej Európy zahráme aj niekoľko štadiónových koncertov v regiónoch, ktoré sme tento rok vynechali – napríklad v nemeckom Hannoveri, francúzskom Lyone či v talianskom Miláne, kde vystúpime na legendárnom štadióne San Siro – domove AC a Inter Miláno. Podľa dostupných informácií budeme vôbec prvou metalovou kapelou, ktorá tam odohrá koncert. Aj po toľkých rokoch je pre nás vzrušujúce prekonávať nové hranice!“
PÁR ŠPECIÁLNYCH UDALOSTÍ V RÁMCI TURNÉ
- UK SHOW – 11. júl 2026: pripravuje sa niečo špeciálne pre britských fanúšikov vrátane rozšírenia konceptu Eddie’s Dive Bar, predstaveného minulý rok.
- Paris La Défense Arena – 22. jún 2026: Iron Maiden sa vrátia po dvoch vypredaných koncertoch v roku 2025 do haly pre 75 000 fanúšikov v. Tento koncert bude nahrávaný – pre fanúšikov aj pre budúcnosť. Pôjde už o 31. vystúpenie kapely v Paríži – prvýkrát tu hrali s KISS v roku 1980.
Rod Smallwood pokračuje: „Bolo naozaj výnimočné vidieť, že väčšina našich fanúšikov rešpektovala našu prosbu na začiatku turné obmedziť používanie mobilných telefónov počas koncertov, ideálne mať ich po celý čas vo vrecku, najmä v sektoroch pod pódiom. V niektorých mestách sa bohužiaľ objavili výnimky, ale celkové porozumenie a spolupráca fanúšikov výrazne zlepšili atmosféru každého koncertu a umocnili zážitok nielen pre kapelu, ale aj pre všetkých prítomných.
Aj v roku 2026 budeme fanúšikov povzbudzovať, aby tento zvyk dodržiavali na všetkých koncertoch. Konkrétne v Paríži, pri nahrávaní koncertu budeme spolupracovať so spoločnosťou Yondr, ktorá vytvára zóny bez telefónov – fanúšikovia dostanú bezpečné zamykateľné puzdro, v ktorom môžu mať telefón pri sebe po celý čas. Tento systém pomôže hlavne kvôli natáčaniu koncertu, aby finálny záznam nebol rušený obrazovkami telefónov a aby vyzeral čo najlepšie. Veľká plocha arény La Défense bude úplne „phone-free“, v ostatnej časti arény opäť prosíme fanúšikov, aby telefóny ponechali vo vreckách a vychutnali si koncert „tu a teraz“.
A ako som už spomínal, pre všetkých fanúšikov mimo Európy – na vás sme určite nezabudli. Pre rok 2026 chystáme veľké oznámenia a spravíme všetko, aby sme vás čo najviac navštívili, než si kapela v roku 2027 dopraje zaslúženú prestávku.“
IRON MAIDEN
30. MÁJ 2026
NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN BRATISLAVA
Vstupenky dostupné od 27. septembra 2025 od 10:00 hod. v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.
