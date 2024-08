Naučte sa hovoriť so svojimi deťmi naozaj o všetkom (VIDEO)

Výborná kniha plná stratégií, postupov, tipov a rád.

Kniha, ktorá vám pomôže rozprávať sa so svojimi deťmi o témach, ktorým ste sa dlho vyhýbali, necítili ste sa komfortne, boli ste pri nich v rozpakoch… Niekedy jednoducho nevieme, ako odpovedať dieťaťu pri zložitejšej téme. A tak len zmeníme tému alebo ich odbijeme rýchlou, prvoplánovou odpoveďou.

Doktorka Robyn Silverman, autorka rodičovského podcastu Ako hovoriť s deťmi o čomkoľvek, tomu rozumie. Mama a odborníčka na vývin detí vás prevedie celým spektrom zvedavých detských otázok a predostrie stratégie a scenáre, ktoré vás pripravia aj na tie najnáročnejšie konverzácie.

Kniha Ako hovoriť s deťmi o všetkom vychádza z odporúčaní množstva odborníkov, z jej dlhoročnej práce. „Posledných tridsať rokov som čítala, písala, prednášala a rozprávala o deťoch. Ako odborníčka na vývin dieťaťa a tínedžera som pracovala s deťmi od predškolského veku až po tie, ktoré sa už chystali na univerzitu, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením, so sluchovým postihnutím, s poruchou autistického spektra či s deťmi s akýmkoľvek druhom mentálneho alebo zdravotného postihnutia,“ vysvetľuje autorka Robyn Silverman.

Odpovedá na otázky ako

„Môj syn sa veľmi bojí prvého dňa v škole. Čo mám robiť?“

„Moja dcéra sa sťažuje, že je tučná. Prečo?“

„Pokazila som to. Môj syn sa mi priznal, že je gej, a ja som ostala sedieť so zviazaným jazykom. Poznačila som ho tým práve na celý život?“

„Moje dieťa má problém nájsť si kamarátov. Ako ho inšpirovať, aby sa o to snažil?“

Pozrite si VIDEO s autorkou:

„Táto kniha prináša názorné príklady, ako sa rozprávať s deťmi o náročných témach a situáciách, na ktoré ich chceme pripraviť a ktoré sa dotýkajú ich životov. Od spokojnosti s vlastným telom cez prevenciu samovrážd a šikanovania až po debaty o rôznych podobách rodiny,“ pochvaľuje si špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová.

Rozhovor o sexe? Bŕŕŕ

Podľa rozsiahleho prieskumu, ktorý si objednala Národná kampaň na prevenciu neplánovaného tehotenstva tínedžerov, hovorí až 38 percent tínedžerov, že rodičia ovplyvňujú ich rozhodnutia v súvislosti so sexom. Majú väčší vplyv ako rovesníci (22 percent), médiá (9 percent), učitelia a vychovávatelia (4 percentá) a ostatní.

Rozhovor o sexe vzbudzuje v rodičoch niečo medzi nervozitou, chuťou mentálne vyskočiť z okna a potrebou vracať. Verte mi, rozumiem tomu. Nastali chvíle, keď som si myslela, že ak by som si mohla vybrať medzi vysvetľovaním, ako funguje sex, a zdolaním hory Mount Everest, radšej by som zainvestovala do horolezeckého výstroja.

Kto je doktorka Robyn Silvermanová?

V roku 2017 dostala nápad začať podcast s názvom Ako hovoriť s deťmi o čomkoľvek. Jej úmyslom bolo viesť rozhovory s mnohými úžasnými odborníkmi, ktorí skúmajú ťažké rodičovské témy, a dostať ich stratégie k tým, ktorí ich najviac potrebujú – rodičom! Mnohé z uvedených hlasov počuť v tejto knihe.

Doktorka Robyn Silvermanová, známa ako „konverzačná doktorka“, je odborníčkou na rozvoj detí a tínedžerov a vedie populárny podcast Ako hovoriť s deťmi o čomkoľvek. Objavila sa v reláciách Today Show, Good Morning America, CBS Early Show a Nightline, citovali ju aj v New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, CNN.com a mnohých ďalších publikáciách.

Milan Buno, knižný publicista

