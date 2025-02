NATO je ohrozené tým, že máme spojencov, ktorí nemajú takmer žiadne zbrane

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že hlavnou hrozbou pre Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) je skutočnosť, že niektoré členské štáty aliancie „nemajú takmer žiadne zbrane“, pretože „posledných 40 rokov neinvestovali do obrany“.

V rozhovore pre Fox News sa tiež vyjadril k vyhláseniam potenciálneho nového nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý povedal, že administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa je osud Európy ľahostajný a NATO v súčasnej podobe je ohrozené.

Niektoré štáty nie sú bojaschopné

„NATO nič neohrozuje. Jediné, čo NATO ohrozuje, je fakt, že máme spojencov v NATO, ktorí nemajú takmer žiadne zbrane, alebo ktorých ozbrojené sily nie sú veľmi bojaschopné, pretože strávili 40 rokov bez toho, aby na to minuli nejaké peniaze,“ poznamenal Rubio.

Minister zahraničných vecí USA dodal, že každý americký prezident za posledných 30 rokov zdôrazňoval, že bohaté krajiny, najmä v západnej Európe, by mali investovať peniaze do národnej bezpečnosti. „Toto jednoducho nemôžeme ďalej dotovať. Je to nespravodlivé a neudržateľné,“ zdôraznil.

Prežije NATO?

Spomenutý Merz v pondelok povedal, že NATO pravdepodobne neprežije vo svojej súčasnej podobe až do samitu v júni tohto roka a naznačil, že Európa možno bude musieť zrealizovať novú obrannú štruktúru, ktorá alianciu nahradí. Povedal, že nikdy predtým nepremýšľal o vyjadreniach v tomto duchu, ale po slovách Trumpa a členov jeho tímu mu „bolo jasné, že americkú administratívu nezaujíma osud Európy“.