Zdravšie a udržateľnejšie potraviny za dostupnú cenu? Stačí nakúpiť v Lidli

Lidl ako predajca potravín aktuálne so 164 predajňami na Slovensku denne osloví státisíce zákazníkov a množstvom svojich produktov sa podieľa na ich výžive. Diskont zároveň propaguje zdravý a udržateľný životný štýl. Svoje postavenie na trhu, finančné zdroje, inovácie či veľké odhodlanie zamestnancov i dodávateľov využíva k tomu, aby sa mu dlhodobo darilo prinášať krajine pozitívne zmeny vo viacerých oblastiach svojho pôsobenia.

Kvalita a čerstvosť je na prvom mieste

Nutné napríklad je, aby boli dodávatelia držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Dôležitá je tiež interná a externá kontrola kvality, pretože čím je potravina citlivejšia, tým musí byť jej analýza intenzívnejšia. V prípade, že sa zistí akýkoľvek nesúlad, príjmu sa nápravné opatrenia. Navyše, Lidl pristupuje k potravinám aj nad rámec toho, čo vyžaduje slovenská legislatíva.

Ciele Lidla pre zdravšie potraviny s menším obsahom prídavných látok:

snaha o redukciu pridaného cukru a soli o 20%

len nevyhnutné používanie farbív – uprednostňovanie ich prírodných verzií (napríklad červená repa)

zákaz karmínu a erytrozínu

snaha o používanie nevyhnutných konzervačných látok s ohľadom na bezpečnosť potravín

primerané používanie aróm pokiaľ možno prírodných

obmedzenie používania kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy

redukovanie a nahrádzanie palmového oleja

Reťazec upravuje receptúry a znižuje obsah soli a cukru vo svojich výrobkoch

Dobrou správou je, že v predajniach už teraz nájdete rožky a chlieb bez éčok. Drevorubačský chlieb ide rovnako príkladom v stanovených cieľoch – s 23% redukciou soli. Aj so svojim dodávateľom MECOM pracuje Lidl na najlepších riešeniach pri redukcii soli v mäsových výrobkoch. „Všeobecne platí, čo sa týka množstva soli v hotových mäsových výrobkoch, že legislatívne je daný iba limit na jej maximálny obsah. Pre Lidl sme za posledný polrok ponížili soľ vo všetkých výrobkoch v rozmedzí od 5% až do 24%. Pri Vysočine a Paprikáš saláme sme okrem redukcie soli navyšovali aj podiel hovädzieho mäsa. Z pôvodných 6g sme ho upravili na aktuálnych 15g v hotovom výrobku. Taktiež je potrebné spomenúť, že v celej našej výrobnej prevádzke nepoužívame žiaden alergén a na výrobu mäsových výrobkov používame iba koreniace zmesi zložené z prírodných druhov korenín. Umelé dochucovadlá ako: E 621 glutaman sodný či umelé farbivo E 120 karmín, nepoužívame,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ MECOM – Miroslav Matvija.

Okrem redukcie soli sa usiluje reťazec so svojimi dodávateľmi, okrem iného, aj o redukciu cukru. Príkladným je aj výrobca nealkoholických nápojov s dlhou históriou – Budiš, ktorý pre Lidl vyrába od júna 2021 obľúbené minerálne vody pod privátnou značkou Saguaro. Do tohto roku sa nápoje Saguaro vyrábali z pitnej vody v príchutiach citrón, pomaranč, grapefruit, lesné plody. Aktuálnu situáciu s redukciou cukru priblížila manažérka kvality Budiš Martina Bodiová: „V príchutiach citrón, pomaranč, grapefruit a malina sa redukcia cukru vyvíjala nasledovne: do 1.3.2020 obsahovali tieto nápoje 5,1% cukru, a teda 52 g na liter. V rozmedzí rokov marec 2020 – január 2022 sa ho podarilo znížiť o približne 9% – čo predstavuje 47,5 g na liter. Je skvelé, že začiatkom februára sme sa s cukrom dostali o ďalších 5% nižšie, čo v praxi znamená, že 1 l obsahuje 45 g cukru.“

Diskont zaradil do ponuky aj jogurty, ktoré majú exkluzívnu receptúru, neobsahujú éčka a ani rafinovaný biely cukor. Ten je nahradený zdravším – trstinovým cukrom, ktorý obsahuje vyššie množstvo zvyškovej melasy bohatej na cenné minerály, ktoré naše telo vrelo privíta a absorbuje. Hovoríme o Pilos smotanových jogurtoch od Zvolenskej mliekarne, v ktorých sa podarilo znížiť cukor o približne 14%. Jogurty majú vynovený aj papierový obal. Z téglika, na ktorom je, ho viete bez problémov odstrániť a každú jednu časť vyseparovať podľa návodu ukrytého z vnútornej obalovej strany.

Obaly dostali vďaka Lidlu nový život

Spoločne s environmentálnou divíziou Schwarz Group – PreZero sa Lidlu podarilo vdýchnuť nový život použitým obalom z domácností. Nájdete na nich označenie PreZero. Ak teda budete držať v ruke výrobok s týmto označením, môžete si byť istý, že bol vyrobený zo 100 percentne recyklovaného materiálu.

Dlhodobá stratégia REset Plastic, ktorej sa Lidl drží, stojí na piatich dôležitých pilieroch:

redukcia,

redizajn,

recyklácia,

odstraňovanie

a výskum.

Primárny cieľ a vízia REset Plastic stratégie je „Menej plastov – uzavreté cykly“. Lidl v obaloch svojich privátnych značiek redukuje a nahrádza plasty, a teda z nich robí recyklovateľné. Takýmto spôsobom sa spoločnosti podarilo v porovnaní s rokom 2017 ušetriť viac ako 20% plastov a svoj cieľ splniť o 3 roky skôr, ako sa pôvodne plánovalo v rámci stratégie REset Plastic.

Do roku 2025 bude obľúbený obchodný reťazec na Slovensku používať vo svojich obaloch privátnych značiek priemerne 20% recyklovaného materiálu. Z dlhodobého pohľadu má ale ambíciu dosiahnuť maximálnu recykláciu úplne všetkých obalov privátnych značiek. Už teraz nájdete v predajniach ako aj v Lidl e-shope výrobky, ktoré sú recyklované zo starých obalov, alebo ich obal z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide napríklad o minerálnu vodu perlivú Saguaro či Siti Cola. Zmenami zatiaľ prešli obaly produktov ako napríklad obaly – orechov, sušených plodov, plienok, pracích gélov a ďalších.

Nákupná politika Vedomej výživy prináša ďalšie zmeny

Lidl sa v duchu bezpečia a funkčnosti spoločnosti, životného prostredia či zdravia svojich zákazníkov zaviazal k zodpovednosti za vedomú výživu, ku ktorej vypracoval aj rozsiahle stanovisko. Okrem dlhodobých cieľov v rámci kvality a čerstvosti produktov, postupného zavádzania označovania Nutri-Score na produktoch vlastných značiek Lidla, transparentnosti, posilnenia právomocí, osvetlenia redukovania pesticídov pri pestovaní či oblasti s fokusom na znižovanie plytvania potravinami, sú v ňom nasledovne spracované aj zásady detského marketingu.

Stratégia detského marketingu:

odteraz bude Lidl podporovať marketing zdravšej a udržateľnejšej stravy pre deti

od začiatku roka 2023 sa nebudú propagovať nezdravé potraviny privátnych značiek reťazca (dotýka sa to ako propagácie v televízii, rádiu, na sociálnych sieťach, tak aj obsahu v letákoch)

do konca roka 2025 bude diskont predávať potraviny s detským vizuálom na obaloch jeho vlastných značiek iba v prípade, že splní kritériá stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)[1] pre zdravé potraviny. Priebežne sa reťazec postará o zmeny obalov výrobkov. Výnimka sa vzťahuje na produkty, ktoré sa predávajú v časovo obmedzených akciách počas Vianoc, Veľkej noci a Halloweenu.

[1] WHO je špecializovaná medzivládna organizácia systému OSN zaoberajúca sa problematikou zdravia. Vyzýva na dodržiavanie zásad transparentnosti, odborný dohľad aj prísne hodnotenie výsledkov. WHO reaguje na výzvy 6-bodovou agendou v podobe: podpory zdravia, zdravotnej bezpečnosti, posilňovania zdravotníckych systémov, prepojenia výskumu, informatiky a štatistiky, podpory partnerstiev a zlepšenia implementácie. Zdroj: MZ SR. 2023.[online]. Zahraničné vzťahy a Európska únia. [cit. 2023-9-8]. Bratislava, 2023. Dostupné na: < https://www.health.gov.sk/?world-health-organization-svetova-zdravotnicka-organizacia-1>.

