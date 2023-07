Vlády Matoviča a Hegera sa vykašľali na pozemkové úpravy, tvrdí Hlas a za príklad zlyhania štátu dal aj Hornú Maríkovú

Bez vysporiadaných pozemkov nebude existovať regionálny rozvoj ani čerpanie eurofondov. Uviedla to strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD). Tvrdí, že tri roky fatálnych zlyhaní v pozemkových úpravách brzdia rozvoj regiónov, a preto sú pre mestá a obce mimoriadne dôležité pozemkové úpravy.

Hlas zavedie poriadok do procesu pozemkových úprav tak, aby vytypované územia mali aj finančné krytie a boli veľmi rýchlo začaté. Presadia mimoriadne rýchle procesy rozhodovania okresných úradov o pozemkových úpravách, ktoré budú financované z rozpočtov samospráv, alebo tretích osôb. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Od roku 2020 sa s tým nedeje nič

Od roku 2009 sa vláde Pellegriniho (Hlas-SD) v roku 2019 prvýkrát podarilo úspešne zrealizovať verejnú súťaž na projekty pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach v sume 45 miliónov eur. Opozičná strana podotkla, že počas vlády Matoviča a Hegera nebol žiaden reálny výsledok.

V auguste 2019 Pellegriniho vláda schválila Návrh opatrení na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav v SR. Od roku 2020 sa nedeje nič a Slovensko si tým komplikuje prístup k čerpaniu eurofondov a k riadenému rozvoju regiónov.

„Tento koncept predpokladal, že každý rok bude vytypovaných 120 katastrálnych území na pozemkové úpravy. Rezort pôdohospodárstva ich teda pripravil už 360 a výsledok v našich obciach nie je žiaden,“ hovorí poslanec parlamentu a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Dodal, že ten dokument naplánoval kontrahovanie nových projektov pozemkových úprav na najbližších 20 rokov v tých katastrálnych územiach, kde doteraz nebol spracovaný a do katastra nehnuteľností zapísaný projekt pozemkových úprav. Prvé kontrahovanie malo nastať v roku 2020.

Viacero príkladov zlyhania štátu

Michal Kaliňák zo strany Hlas-SD upresnil, že na Slovensku naprieč regiónmi je množstvo príkladov, ktoré dokazujú, ako nevysporiadané pozemky brzdia rozvoj miest aj obcí. Príkladom je aj Horná Maríková z okresu Považská Bystrica, ktorá má na liste vlastníctva osobu s dátumom narodenia v roku 1850. Do roku 1900 má zapísaných asi 45 vlastníkov s podielom, ktorý je v súčasných právnych pomeroch nevysporiadateľný. Čo znamená, že má obec zablokovaných 40 percent výmery obce.

Aj obec Trnkov z okresu Prešov je príkladom zlyhania štátu. Obec sa stala obeťou pasivity zamestnankyne príslušného okresného úradu. Starosta obce Jiří Balarin vysvetlil, že ich obec chcela ponúknuť a ukázať riešenie pre ostatné obce na Slovensku, ktoré chcú riešiť svoj rozvoj. Ľudia sa finančne poskladali na pozemkové úpravy, avšak zamestnanec okresného úradu im to tri roky blokuje.

„Ľudia vlastnou a pochopiteľnou aktivitou chcú mať vysporiadané pozemky, ktoré sú historicky bradatým problémom nielen obce Trnkov. Podarilo sa a doplnili sme základnú podmienku viac ako 50 % záujmu dotknutých vlastníkov pôdy. Jedným z účastníkov na prejavenie respektíve neprejavenie záujmu je a bol Slovenský pozemkový fond,„ spresnil starosta Trnkova.

Vykašlali sa na pozemkové úpravy

Strana Hlas je sklamaná, že vlády Matoviča a Hegera sa vykašľali na pozemkové úpravy a nezískali finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti.

„Za Hlas sme v parlamente predložili návrh, podľa ktorého by pozemky SPF v intraviláne obcí automaticky prešli na samosprávu. Vládne strany to však zablokovali. Preto keď dostaneme dôveru a budeme súčasťou vlády, to presadíme,” zdôraznil Richard Raši.