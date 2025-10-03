Väčšina plodín prekoná päťročný priemer, sklamaním je len repa

Slovenskí poľnohospodári môžu byť s tohtoročnou jesennou úrodou prevažne spokojní. Podľa tretieho spresneného odhadu Štatistického úradu SR, ktorý vychádza z dát zozbieraných k 15. septembru 2025, bude väčšina plodín vykazovať vyššiu produkciu než vlani a rentabilita z hektára prevýši päťročný priemer. Výnimkou zostáva iba cukrová repa, ktorej celkový objem úrody sa pre znížené osevné plochy medziročne prepadne.
Zemiaková sezóna
Najväčšiu pozornosť púta zemiaková sezóna. Produkcia ostatných zemiakov bez skorých odrôd by mala dosiahnuť 174,4 tisíca ton, čo je približne o tretinu viac než minulý rok. Priemerný výnos 31,4 tony z hektára by podľa štatistikov znamenal rekord od roku 1970, odkedy sa tieto dáta sledujú.
„Takto vysoký výnos je nielen výsledkom priaznivého počasia, ale aj mierne rozšírenej výmery, ktorá narástla o 14 % na 5,6 tisíca hektárov,“ uvádza úrad. V porovnaní s päťročným priemerom ide o zlepšenie takmer o 29 %.
Najpestovanejšia plodina
Kukurica, druhá najpestovanejšia plodina na Slovensku, zaznamená medziročný nárast produkcie takmer o 7 %, čím sa dostane na 1,14 milióna ton. Tento výsledok je však podľa štatistikov zásluhou rozšírenej výmery na 158 tisíc hektárov, keďže hektárový výnos 7,2 tony ostáva na úrovni vlaňajška aj dlhodobého priemeru. Kukurica pestovaná na zeleno a siláž má podľa odhadu priniesť vyše 1,84milióna ton, teda o 11 % viac než vlani, pričom hektárový výnos 30,7 tony výrazne prevýši minuloročnú úroveň aj päťročný priemer.
Pozitívne čísla prináša aj slnečnica. Hoci v porovnaní s augustom sa očakávania mierne znížili, celková produkcia na úrovni 180 tisíc ton bude o desatinu vyššia než v roku 2024. K rastu prispelo zväčšenie výmery na 67 tisíc hektárov a zvýšenie priemerného výnosu na 2,7 tony z hektára. Rentabilita tak presiahne minuloročnú úroveň o 8 % a päťročný priemer o 6 %.
Klesajúci trend
Naopak, cukrová repa potvrdzuje klesajúci trend. Osevné plochy sa medziročne znížili o 23 %, čo znamená, že aj celková úroda klesne o 18 % na 1,14 milióna ton. Paradoxne, výnosy z hektára dosiahnu 62,6 tony, čo je viac ako vlani aj viac než dlhodobý priemer, no nižší rozsah pestovania tento efekt nevykompenzuje.
Výsledkom je teda veľmi dobrá sezóna pre väčšinu poľnohospodárov, ktorí budú ťažiť z priaznivých výnosov a vyššej rentability. V prípade zemiakov ide o historicky významný rok, ktorý podľa štatistikov môže prepisovať tabuľky výnosov za posledné desaťročia.