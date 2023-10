Stromom roka sa stal dub letný zo Zámockého parku v Malackách

Víťazom 21. ročníka ankety Strom roka sa stal dub letný zo Zámockého parku v Malackách. V tohtoročnej ankete odovzdalo hlas viac ako 19-tisíc milovníkov stromov.

Víťazný Pálffyovský dub

Dub letný získal 4 201 hlasov verejnosti a na jar tak bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Tesne za víťazným dubom sa umiestnil platan javorolistý zo Žiaru nad Hronom, ktorý rastie na nádvorí biskupského kaštieľa.

Na treťom mieste sa umiestnila borovica lesná zo Žiliny, ktorá rastie pri Peľovej búde. Informovala o tom Nadácia Ekopolis s tým, že na víťazné stromy čaká posúdenie a ošetrenie odborníkmi v hodnote 300 eur.

Nadácia informovala, že víťazný Pálffyovský dub je jedným z mála stromov, ktoré svoj príbeh začali písať ešte pred príchodom Pálffyovcov do Malaciek, teda predtým, než sa začal budovať priľahlý kaštieľ a park.

„Stačí len spomaliť, započúvať sa do šumu listov a do spevu vtákov. Rozpovie vám príbehy nielen o tomto šľachtickom rode, ale aj o napoleonských vojskách, dávnych láskach, epidémiách, požiaroch, trhoch či jarmokoch, ale aj o ceste Macka do Malacek, keď išiel šošovičku mlácit,“ uviedla nadácia a dodala, že strom je domovom mnohých organizmov či útočiskom počas letných dní.

Zapojili sa aj školy

„Je jedným z najstarších exemplárov nachádzajúcich sa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Zámocký park i jeden z posledných exemplárov, ktorý bol zahrnutý do kompozície parku z drevín nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí kaštieľa, ktoré tvorili divoké lesy,“ dodala nadácia.

Ako doplnila, odmenené boli aj školy, ktoré sa zapojili do súťaže v rámci ankety. V prvej kategórii rozhodoval počet zapojených žiakov.

Na prvom mieste sa umiestnila Základná škola Májové námestie z Prešova, druhé miesto patrí Základnej škole Veľkomoravská z Trenčína a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy Juraja Fándlyho zo Serede.

„V druhej kategórii sme ocenili enviro aktivity navyše, ktoré sa na danej škole robia – nerozhoduje teda počet žiakov, ale aby sme boli férovejší aj k menším školám či triedam, tie majú možnosť ukázať nám, čo všetko v škole robia, aby si uctili krásu vzácnych a zaujímavých stromov a učili sa, prečo sú stromy dôležité,“ informovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.

Ošetrenie stromov

Víťazom sa stala Základná škola Jána Smreka z obce Melčice-Lieskové, ktorá je ocenená výsadbovým materiálom v hodnote 150 eur.

„V ankete nás ešte čaká ošetrenie stromov, a to nie len tých víťazných. Vďaka spolupráci s ISA Slovensko sa nám každý rok darí ošetrovať aj také stromy, ktoré nám boli do ankety nominované, no do finále sa nedostali. Ich stav si však často zaslúži o to väčšiu pozornosť,“ doplnila Hromadová.

Po štvrtýkrát sa bude konať aj verejná výsadba stromov, ktorá je plánovaná na november s dobrovoľníkmi združenia Kozel – Klub ochranárov zelene.