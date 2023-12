Slovenský pozemkový fond očakáva v budúcom roku výrazný nárast príjmov od nájomcov pôdy

Príjmy Slovenského pozemkového fondu (SPF) z podnikania by sa mali v budúcom roku výrazne zvýšiť. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SPF na roky 2024 až 2026, ktorý schválila vláda Roberta Fica.

Príjmy z prenájmu pôdy

Príjmy fondu z podnikania a z vlastníctva majetku by mali v budúcom roku dosiahnuť 22,1 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom fondu na tento rok ide o nárast o 2,8 milióna eur a oproti strednodobému plánu na rok 2024 dokonca o 3,8 milióna eur.

„Zvýšenie príjmov z prenájmu pôdy navrhujeme z dôvodu, že fond vďaka odstráneniu spisovej zápchy uzatvára zvýšený počet nájomných zmlúv, ktoré budú mať priaznivý vplyv aj na príjem v roku 2024,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu fondu na ďalšie roky.

Zníženie výmery pozemkov

V ďalších rokoch pritom fond očakáva zníženie výmery pozemkov v správe SPF, možnú zmenu vyhlášky o obvyklej výške nájomného, ako aj pokles cien pri výkone práva poľovníctva.

Celkové príjmy SPF by mali budúci rok predstavovať 36,8 milióna eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na tento rok nárast takmer o 10,2 milióna eur, teda o 38 percent. Výdavky fondu by mali dosiahnuť 26,7 milióna eur. SPF by tak mal budúci rok ukončiť s prebytkom 10,1 milióna eur.