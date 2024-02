Rok 2023 bol (doteraz) najlepší

Lidl so svojimi zákazníkmi robil aj v roku 2023 zo Slovenska lepšie miesto pre život.

Hovorí sa, že dobro sa násobí a aj drobná pomoc určite stojí za to. Zapojiť sa do spoločensky zodpovedných aktivít môže naozaj takmer každý – kúpou konkrétnych výrobkov, venovaním drobnej sumy či maličkosti zo svojho nákupného košíka. Keď sa totiž spojí veľa a dokonca veľmi veľa dobrých ľudí, podaria sa zázraky. Lidl a jeho zákazníci dokázali v roku 2023 spraviť zo Slovenska o čosi lepšie miesto pre život. Núdznym a slovenskej prírode pomohli projektami v celkovej hodnote viac ako 2 200 000 €!

„Pomáhať s Lidlom je celkom určite správna voľba. Spôsobov ako sa zapojiť je mnoho, napríklad aj tým, že si pri nákupe nevezmete mikroténové vrecko na ovocie a zeleninu. Pomôcť prírode sa dá aj nákupom špeciálnych bedničiek s ovocím a zeleninou, ktorých sme v minulom roku predali 200 000. Šesťstotisíc kilogramov jedla tak skončilo v domácnostiach a nie v koši. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa zapájajú do našich projektov – zákazníkom, zamestnancom a našim partnerom. Rok 2023 bol rekordný, naše odhodlanie pomáhať sa však ani náhodou nekončí,“ povedala Martina Sujová, CSR špecialistka Lidl Slovenská republika.

Aký bol rok 2023? Bohatý na aktivity a štedrý v pomoci

V roku 2023 ubudlo zo slovenskej prírody takmer 900 ton odpadu vďaka projektom Upracme si Slovensko a Nenechajme to plávať. V rámci prvého môžu zákazníci Lidla venovať svoj záloh za vratné obaly na dobrovoľnícke upratovania našej krajiny, na tento účel putovalo v roku 2023 štyridsaťtisíc €. Hlavná myšlienka projektu Nenechajme to plávať taktiež spočíva v tom, aby sa odpad nedostal do prostredia, predovšetkým do slovenských vôd. V roku 2023 si zákazníci aj vďaka nemu nevzali množstvo mikroténových vreciek a namiesto toho využili alternatívne obaly.

Naprieč Slovenskom vyrástlo prvých päť mestských parkov – Lidl Čistiniek – v celkovej hodnote 1 300 000 €. O tom kde, rozhodli v hlasovaní obyvatelia miest a mestských častí. K Modre, Štúrovu, Rimavskej Sobote, Komárnu a Dolnému Kubínu pribudnú v roku 2024 ďalšie mestá, ktoré sa budú tešiť z priestoru pre mladých i skôr narodených, športovcov či grillmajstrov, mamičky i detičky.

Staré známe „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ platilo aj v roku 2023. Tatranské lesy sa rozrástli o ďalších 185 000 nových stromčekov, celkovo ich v Lidl lese rastie viac ako 1 800 000. Plocha obnoveného lesa dosahuje približne tisíc futbalových ihrísk a do jeho výmery by sa zmestil Gibraltár spolu s Vatikánom.

Pomáhať núdznym je potrebné priebežne, nie iba jednorazovo. Týmto heslom sa riadi najväčšia potravinová zbierka na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, a celkovo všetky dobročinné aktivity Lidla. V roku 2023 dostali desiatky tisíc ľudí, ktorí to najviac potrebujú, potravinovú pomoc v hodnote 400 000 €.

Najväčšou hodnotou v živote je zdravie. Mnohí to však pochopia až v momente keď ho stratia. Našťastie je okolo nás veľa malých i veľkých bojovníkov, ktorí nám ukazujú, čo je naozaj dôležité. Lidl spolu so svojimi zákazníkmi poskytol trom desiatkam rodín (Od začiatku v dobrých rukách), Slovenskému Červenému krížu (Srdce na správnom mieste) a Detskému kardiocentru (Dobré rozprávky) pomoc v hodnote pol milióna €.

Všetko podstatné o CSR aktivitách Lidla a tiež jeho nadácie sa dozviete na webe www.spolocenskazodpovednost.sk alebo na oficiálnych profiloch diskontu na sociálnych sieťach. Zapojiť sa do projektov môžete v ktorejkoľvek zo 164 predajní Lidla na Slovensku.

