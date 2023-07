Petíciu proti zonácii Národného parku Poloniny podporila aj strana Hlas, žiadajú jej komplexné prepracovanie

Petičná akcia voči navrhovanej zonácii národného parku Poloniny, ktorú podpísalo sedem tisícok ľudí, má podporu Hlasu-SD.

Podľa predstaviteľa strany Tomáša Kirňáka treba zobrať na vedomie, že aj rada národného parku Poloniny väčšinou hlasov rozhodla o nutnosti prepracovať navrhovanú zonáciu.

Rokovali s ministerstvom

Doplnil, že rokovanie petičného výboru na pôde ministerstva životného prostredia so štátnou tajomníčkou Katarínou Butkovskou bolo konštruktívne.

„Treba zobrať na vedomie, že národný park Poloniny nespĺňa medzinárodné kritériá UICN. Zonáciu treba vykonávať striktne na štátnych pozemkoch. Odmietame zonáciu v tejto podobe a žiadame jej komplexné prepracovanie po dialógu so všetkými zainteresovanými,“ uviedol Kirňák.

Petičný výbor dostal prísľub

Podľa jeho slov petičný výbor dostal prísľub, že dialóg so všetkými zainteresovanými stranami bude pokračovať.

„Ak by boli schválené naše podmienky, uľahčí to život obyvateľom tohto regiónu a prístup k ich pozemkom. Výmera národného parku by sa týmto spôsobom znížila o 10 500 hektárov,“ dodal Kirňák.