Na Slovensku sa za zhruba dva roky vyzbierali dve miliardy plastových fliaš a plechoviek, cieľ sme splnili už v predstihu

Plastové fľaše a hliníkové plechovky na nápoje sa na Slovensku zálohujú od roku 2022. Za necelé 2 roky a 2 mesiace Slováci od spustenia systému zálohovania ku dňu 12. 2. 2024 vyzbierali 2 miliardy nápojových obalov, uviedla Monika Farka, marketingový manažér Správcu zálohového systému (ZS).

Správca ZS informoval, že systém zálohovania je založený na vracaní použitých obalov do maloobchodných prevádzok, odkiaľ putujú do medzi-skladov a následne do triediaceho centra. V ňom dochádza k materiálovému triedeniu, plastové fľaše sa následne triedia podľa farebnosti.

Úbytok pohodeného odpadu

„Výsledkom spracovania u SZS v triediacom centre sú farebne a materiálovo roztriedené veľké zlisované balíky pripravené pre recyklátorov. Spolu sa tak k dnešnému dňu vyprodukovalo už neuveriteľných 125-tisíc zlisovaných balíkov plastových fliaš a 39-tisíc balíkov hliníkových plechoviek,“ dodala Monika Farka.

Ako ďalej Správca ZS dodal, najväčším benefitom zálohovania pre spoločnosť zostáva okrem šetrenia prírodných zdrojov hlavne úbytok voľne pohodeného odpadu.

Už v prvom roku fungovania zálohového systému Správca ZS evidoval informácie z viacerých zdrojov o znižovaní množstva pohodeného odpadu od nápojových obalov v okolí vodných tokov a vo voľnej prírode.

Cieľ je už splnený

Potvrdili to tiež pravidelne vykonávané analýzy voľne pohodeného odpadu, ktoré realizovali organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tie skonštatovali, že plastové fľaše a plechovky od nápojov postupne takmer vymizli z našej prírody.

Monika Farka uviedla, že miera návratnosti plastových obalov a plechoviek od nápojov za rok 2023 dosiahla v Slovenskej republike úroveň 92 percent, a tým pádom už dnes tak napĺňame zákonný ciel pre slovenský zálohový systém, ktorý mal byť dosiahnutý až v roku 2025.

„Slovákom sa tak dokonca podarilo presiahnuť cieľ, stanovený Európskou úniou, a to do roku 2029 dosiahnuť viac ako 90 percent návratnosť plastových fliaš a plechoviek,“ povedala na záver Farka.