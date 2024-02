Migrujúce ropuchy zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut sezónne zábrany a dobrovoľníci (video)

Adriana Hološková zo Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy z Brezovej pod Bradlom počas zberu obojživelníkov do vedier, ktoré prenáša do vody na druhej strane cesty v rámci migrácie chránených obojživelníkov z lesa do mokrade pri obci Hradište pod Vrátnom. Hradište pod Vrátnom, 26. február 2024. Foto: SITA/Pavol Machovič.