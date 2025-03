Medvede zvyšujú svoju aktivitu, ochranári vyzývajú verejnosť k opatrnosti najmä v období ruje

S jarným počasím zvyšuje svoju aktivitu i najväčšia šelma na Slovensku, medveď hnedý. Po zimnej hibernácii vyhladované zvieratá vyrážajú do terénu, ich prioritou je hľadanie potravy. Ako pripomenula hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Nina Obžutová, vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najrizikovejšie obdobie medvedej ruje.

Hľadanie potravy

Začína sa koncom apríla a trvá do začiatku júla. Ochranári z národného parku preto vyzývajú verejnosť na vyššiu opatrnosť v lesnom prostredí. Pekné jarné počasie zohreje vzduch a voda z topiaceho sa snehu začne zatekať aj do brlohov. Je to impulz pre medvede, aby sa po zimnej hibernácii opäť prebrali. Ponuka potravy je však v prirodzenom prostredí ešte obmedzená.

„Medvede nepohŕdnu korienkami rastlín a napríklad aj kadávermi zvierat, ktoré neprežili zimu. Avšak lákavé sú aj ľudské obydlia, kde je častokrát nájsť potravu omnoho jednoduchšie ako vo voľnej prírode. Medvede si dokonca generačne odovzdávajú informáciu o dostupnosti potravy pri odpadkových nádobách. Medvieďatá sa tak učia chodiť na miesta, kde môže byť pre človeka ich prítomnosť nebezpečná,“ pripomenula Obžutová. Hoci sa medvede pohybujú v intravilánoch obcí, aj vo voľnej prírode, vo svojom prirodzenom prostredí, sú v tomto jarnom období viac citlivé a ostražité.

Najčastejšia príčina útoku

„Medvedice patria medzi najstarostlivejšie matky vo zvieracej ríši a svoje mláďatá chránia aj pri hľadaní potravy. Sú prípady, keď medvedica nestihne varovať mláďatá a blížiaceho sa človeka nezavetrí. Človek sa tak nechtiac dostane medzi mláďatá a matku a vtedy môže nastať útok,“ uviedla hovorkyňa.

Ide podľa nej o štatisticky najčastejšiu príčinu útoku medveďa na človeka. V drvivej väčšine prípadov však medvedica zaregistruje človeka skôr a kontaktu s človekom sa vyhne. Najrizikovejšie je spomínané obdobie medvedej ruje. Hoci medvede sú aj počas nej opatrné, ich aktivita počas dňa stúpa, rovnako aj pravdepodobnosť stretu s človekom.

Ohľaduplnosť voči prírode

„Medvedia ruja je veľmi stresujúca pre vodiace samice, ktoré chránia svoje mláďatá. Samce totiž mláďatá bežne napádajú, prípadne zabijú s cieľom dostať medvedicu opäť do ruje. Z tohto dôvodu medvedice dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a bezpečie vyhľadávajú na nových územiach bez dospelých samcov,“ opísala Obžutová. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Petra Olexu musia byť ľudia ohľaduplní voči prírode a uvedomiť si, že medvede sú v lese doma, vo svojom prostredí.

„Správajme sa tak, ako by sme sami chceli, aby sa u nás správala návšteva. Jedným z krokov, ako odnaučiť medvede hľadať potravu v odpade pri ľudských obydliach, je zabezpečiť ho tak, aby k nemu zvieratá nemali prístup,“ radí. Správa TANAP-u zároveň pripomína, ako predchádzať neželaným stretom s medveďom, či ako sa v takej situácii zachovať.

Odporúčania národného parku

„Pohybuj sa len tam, kde vidíš na dostatočnú vzdialenosť. Nepohybuj sa v prírode v skorých ranných a neskorých večerných, prípadne nočných hodinách. Pohybuj sa radšej v skupinách ako osamote, a dávaj o sebe vedieť rozhovorom alebo primeraným zvukom, napríklad roľničkami. Nevybočuj zo značených chodníkov,“ upozorňuje. Pri spozorovaní medveďa radí nepribližovať sa k nemu a vzdialiť sa.

„V prípade, že medveď v sebaobrane urobí výpad – varovanie, aby sa človek vzdialil, nejde o útok. Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa. V prípade útoku je potrebné ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Primeraná aktívna obrana napadnutého počas útoku je odporúčaná napríklad v podobe medvedieho spreja,“ odporúča národný park. Dôležité je podľa neho rovnako držať psa v prírode na vôdzke.