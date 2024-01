Medvede na Slovensku budú opäť sčítavať. Použijeme relevantné vedecké metódy, nie šarlatánčiny, sľubuje Huliak

Počet medveďov na Slovensku by mal zistiť pripravovaný prieskum. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, stále nie je jasné, kedy sa uskutoční.

Zároveň sa nevie, aké budú detaily fungovania systému, ktorý by si mal poradiť s medveďmi chodiacich do intravilánov či útočiacich na ľudí. S tými by si mal poradiť systém vďaka spolupráci s viacerými zložkami a zásahového tímu. Teda políciou, poľovnými združeniami a tiež so Štátnou ochranou prírody.

Nové pravidlá mali byť hotové koncom januára, ale ešte sa na nich stále pracuje. Ďalším termínom je koniec februára.

Ministerstvo narazilo na realitu

„Vedenie ministerstva životného prostredia a poslanec Huliak narazili na realitu. Aj naďalej budú pokračovať zásahové tímy vo svojej činnosti, aj naďalej sa bude vykonávať monitoring, ktorý bol v minulosti kritizovaný za vyhadzovanie peňazí,“ uviedol bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča.

K odstrelu problémových medveďov dôjde len v nevyhnutných prípadoch. „Vy máte tú predstavu, že sa tam všetci rýchlo zídu a len zastreliť. Nie, jednoducho nemôže to byť pri prvom strete, keď ten medveď len prechádza. Nemôže sa z toho stať hon na čarodejnice,“ ubezpečil štátny tajomník ministerstva Filip Kuffa.

Počet sa stále nevie

Hoci sa stále hovorí, že na Slovensku je veľa medveďov, otázka, koľko ich tu teda je, ostala bez odpovede.

„Skutočne sa zistí početnosť medveďa na základe relevantných vedeckých metód, podotýkam. Nie nejaké šarlatánčiny, ale profesionálne a odborné inštitúcie ako Národné lesnícke centrum SR či Technická univerzita vo Zvolene,“ uviedol predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak.

Dve štúdie

Odvolaný ochranár z ministerstva a tiež odborník na medvede Marián Hletka však tvrdí niečo iné. Doposiaľ už boli zrealizované dve odborné štúdie.

„Tá najnovšia vlastne skúmala početnosť medveďa na základe DNA, čo je podľa mňa najspoľahlivejšia metóda. To, že sa to nezhoduje s nejakou predstavou pána Huliaka, lebo on si myslí, že medveďov je 6 000, tak to už je druhá vec,“ dodal Hletka.

