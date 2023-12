Malé kroky k veľkým zmenám: Váš sprievodca pre úspešný rok 2024

Novoročné predsavzatia často zostávajú neuskutočnené, ale prečo to tak je? Mnohí z nás si predsavzatia dávajú, ale mentálne ich odkladajú na „iný dátum ako dnes.“ Odborníci hovoria, že práve dnešný deň je ten najlepší na začiatok zmeny.

Nie každý má úplne jasno, ako by chcel nový rok čo najlepšie naštartovať. Nie každý má jasno v tom, čo to pre neho znamená úspešný rok. Ak sa však rozhodnete zmeniť svoj život, dôležité je uvedomiť si, kde je tá „štartovacia čiara“, kde je začiatok a ako to na tom začiatku vyzerá. Ak sa rozhodnete 366 dní nového roka investovať do svojej zmeny, zhodnoťte najskôr rok 2023. To je vaša štartovacia čiara.

Ako zhodnotiť uplynulý rok?

Je pre nás akosi automatické, aby sme pomenovanie najlepší rok alebo najhorší rok dávali podľa situácie, ktorá v nás vyvolala najsilnejšie emócie. Pozitívne alebo negatívne. Všetky tie malé časti roka, či sú to mesiace, týždne, dni, hodiny či minúty, ktoré tvorili oveľa väčšiu časť roka ako tá jedna emotívna situácia, zvykneme vytesniť a riadiť sa tým, čo nás najviac emocionálne zasiahlo alebo v akom emocionálnom stave sa práve v tomto momente nachádzam. „Ak niekto prišiel o značné množstvo peňazí, prišiel o vzťah alebo niekto v jeho blízkosti zomrel, máme tendenciu označovať takýto rok za katastrofálny, zlý. Zabúdame si všímnúť milióny drobných vecí, ktoré nám vyšli, ktoré sa nám podarili. Napríklad sme sa 365krát ráno zobudili, minimálne 365krát sme sa najedli, mali sme sa kde umyť, vyspať … tieto veci nás až tak emocionálne nezasahujú. Ale keď sa stane niečo vážne, tak je to už zlé,“ hovorí mentálny kouč Andy Winson. A ak ste teda nevyhrali milión eur, radikálne vám nezvýšili výplatu, či nie ste čerstvo zamilovaní, prípadne sa vám nenarodilo dieťa … na základe čoho máte vedieť, že to bol najlepší rok vášho života?

Winson odporúča vziať do ruky pero a papier a zapísať si:

10 najdôležitejších udalostí a stretnutí,

3 najväčšie úspechy,

3 najväčšie výzvy,

3 veci, ktoré by sme riešili inak a ako by sme ich riešili,

3 udalosti, ktoré nás najviac bavili,

3 nové návyky, ktoré sme sa naučili,

3 ľudia, ktorí mali na nás najväčší vplyv a prečo,

3 rozhodnutia, ktoré hodnotíme ako správne a na základe čoho sme sa vtedy takto rozhodli a

3 rozhodnutia, ktoré vnímame ako nesprávne a na základe čoho sme sa vtedy takto rozhodli.

Na záver je dôležité si položiť otázku: „Čo je v mojom živote inak, ako bolo pred rokom?“ Na všetky oblasti svojho života – zdravie, vzťahy, peniaze, práce a kariéry, osobnostného rozvoja, času pre seba či pasívnych príjmov sa pozrite cez túto otázku. Vtedy prídu uvedomenia, aký ten rok vlastne bol, ako to máme teraz, čo nám v roku fungovalo, čo nefungovalo a máme svoju štartovaciu čiaru.

Naplánujte si svoj rok 2024 a zistite svoju motiváciu

Ako spoznáte, že ste sa dostali do cieľa, keď neviete, kde je cieľ? „Väčšina ľudí si dáva predsavzatia tipu prestanem fajčiť, začnem chudnúť, začnem cvičiť … prvé dni to môže fungovať. No keď sa vráti bežný kolobeh práce a povinností, predsavzatia zrazu nie sú také dôležité. Keď sa teda rozhodnete pre zmenu, dajte si konkrétny cieľ a dôvod, pre ktorý chcete cieľ dosiahnuť. Toto je váš motív, to je hnací motor vášho úspechu. Čím lepšie ho na začiatku roka vyladíte, tým lepšie sa pôjde do cieľa,“ hovorí Andy Winson.

Čo je vaším motívom? Čo je vaším dôvodom, ktorý vás donúti vstať z postele a urobiť tú drobnú dennú aktivitu, hoci sa vám nebude chcieť, hoci bude škaredé počasie, hoci … „To, čo vás donúti. To, čo je ten vyšší motív, ten dôvod, prečo to robíte. To je to, čo rozhodne o vašom úspechu. A nemôže to byť motív niekoho iného – napríklad kamarát vám povedal, že by ste mali … Toto nie je váš motív. Nie je to váš dôvod na zmenu. Vaším motívom môže byť napríklad získanie uznania, dosiahnutie určitého príjmu, uznanie od okolia, že ste si vyformovali postavu. Takýchto vecí je nespočetne veľa,“ vysvetľuje kouč. Dodáva, že samotný cieľ je veľakrát veľmi slabým motorom a upozorňuje, že motivácia na základe bolesti prináša aj určité riziká: „Ľudia častokrát začínajú chudnúť, pretože sa nevedia napríklad obliecť do svojho obľúbeného oblečenia. Majú ‚bolesť‘, že sa nevedia zapnúť do nohavíc. Rizikom takejto motivácie je to, že keď potom tie nohavice zapnete, už nebudete mať dôvod pokračovať vo vašej aktivite. Tam zvyknú ľudia zlyhávať. Vrátia sa k pôvodným návykom a aj pôvodným problémom.

Ako prejdem zo štartu do cieľa?

V tomto momente by ste už mali mať pripravenú štartovaciu čiaru. Mali by ste vedieť, kde je cieľ, ako vyzerá a prečo je pre vás dôležité ho dosiahnuť. Ostáva predposledná úloha – zvoliť si správnu stratégiu na zvládnutie tejto cesty. Hneď na úvod však treba povedať, že žiadna cesta nie je priama. Na väčšine ciest sú zákruty, jednosmerky, zlé odbočenia alebo odstavenie dopravného prostriedku pre jeho nevyhnutný servis. Na svoju cestu k cieľu sa pozerajte aj cez toto prirovnanie. Stratégiu, ktorú si zvolíte na začiatku roka, môžete v priebehu cesty upravovať tak, aby ste sa k cieľu skutočne dostali alebo aby ste sa k cieľu dostali rýchlejšie. „Doplnenie konkrétnych vecí, dátumu, jednotlivých aktivít vám otvorí mapu, podľa ktorej sa budete na svojej ceste riadiť. Na tejto pomyselnej mape si nakreslite prvú možnú cestu, ako sa dostanete k vytúženému cieľu. Postupne ho môžete rozmeniť na plán na daný mesiac, týždeň, deň či dokonca konkrétnu hodinu,“ hovorí A. Winson. Podľa kouča neexistuje zlý výsledok. Ak sa k cieľu nepribližujete, je to iba spätná väzba pre vás. Vtedy sa vráťte k svojmu plánu, k svojej stratégii a začnite si odpovedať na otázky typu: „Naozaj robím veci tak, ako som si ich naplánoval?“ Ak je vaša odpoveď nie, zamerajte sa na dodržiavanie vášho plánu. Ak je vaša odpoveď áno, potom sa opäť pozrite na svoj plán a skúste uvažovať nad novou stratégiou prípadne požiadajte odborníka na danú oblasť o pomoc.

Čo rozhodne o tom, či to bude najlepší rok vášho života?

Podľa odborníka je to aktivita. „Ak urobíte všetky kroky – zhodnotenie, stanovenie cieľa, prípravu plánu a stratégie, ale nenaplníte ich konkrétnymi krokmi a konkrétnou aktivitou, vo vašom živote k žiadnej radikálnej zmene nedôjde. Je to ako s lotériou – môžete snívať o tom, že padnú práve vami vybrané čísla a vy vyhráte. Aby sa to však splnilo, potrebujete si vybrať čísla, ísť na podacie miesto, podať čísla do lotérie, porovnať podané čísla s vyžrebovanými číslami a ísť si vyzdvihnúť výhru. Tieto drobné aktivity a hlavne ich uskutočnenie bude rozhodovať o tom, či sa vám v roku 2024 vaše ciele a sny naplnia,“ dodáva Andy Winson.

Tie drobné aktivity, ktoré vnímame ako bezvýznamné v bežnom každodennom živote sú tie, ktoré budú rozhodovať. To sú tie kvapky mora, ktoré sa postupne zbierajú, až kým príde tá posledná. Výsledok vašej snahy schudnúť závisí od toho, koľkokrát denne dáte prednosť obyčajnej vode pred kávou, sladeným nápojom či alkoholom. Koľkokrát denne dáte prednosť vyváženej strave pred vyprážanou stravou. Koľkokrát dáte prednosť aktívnemu oddychu vo forme prechádzky či cvičenia pred ležaním na pohovke a sledovaním televízora. Koľkokrát dáte prednosť státiu pred sedením… a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

„Je iba na vás, čo urobíte pre to, aby ste si na konci roka 2024 mohli povedať: ‚Toto bol najlepší rok môjho života!‘ Nezáleží na okolnostiach. Nie vždy vieme ovplyvniť dianie okolo nás. Čo dokážeme ovplyvniť je naša aktivita. Prajem vám, aby ste v roku 2024 aktívne pracovali na svojich cieľoch. Vďaka tomu si môžete byť istí, že príde zmena, po ktorej túžite,“ dodal na záver Andy Winson.