Kompostáreň v Bernátovciach sa dočká modernizácie, ide o ďalší zo série zelených projektov - FOTO

Kompostáreň v Bernátovciach pri Košiciach sa dočká modernizácie. Ako informovalo mesto Košice, na modernizáciu získalo stavebné povolenie.

Ide o kompostáreň prevádzkovanú Správou mestskej zelene v Košiciach v areáli škôlky okrasných drevín Záhrady Bernátovce. V súčasnosti je schopná spracovať zhruba šesťtisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu v podobe trávy, konárov, lístia či zeminy.

Ďalší zo série zelených projektov

Po modernizácii by tiež mala byť schopná spracúvať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad a jej kapacita by sa mala navýšiť na osemtisíc ton odpadu. Zlepšiť by sa malo aj triedenie odpadov, množstvo odpadov na skládkovanie by malo poklesnúť a očakáva sa aj navýšenie kapacity kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním.

„Ide o ďalší zo série zelených projektov, ktorými zlepšujeme kvalitu života v meste a ochranu životného prostredia. Modernizácia si vyžiada náklady v predpokladanej výške 3,23 milióna eur. Na februárovom rokovaní Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice bolo schválené, že na tento účel budeme môcť využiť eurofondy vo výške takmer 1,94 milióna eur. Zvyšné financie chceme vykryť z rozpočtu mesta,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Verí tiež, že s modernizáciou by mohli začať ešte v tomto roku po zavŕšení všetkých procesov.

Zvýšenie kapacity aj vyššia efektívnosť spracovania bioodpadu

Kompostáreň postavili v roku 2011, jej cena bola zhruba 4,5 milióna eur. Z toho približne 3,7 milióna eur pochádzalo z eurofondov, zvyšných 800-tisíc eur bolo z rozpočtu mesta. Kompostáreň v Bernátovciach od roku 2011 prevádzkuje Správa mestskej zelene, jej riaditeľka Marta Popríková od modernizácie očakáva zvýšenie kapacity aj vyššiu efektívnosť spracovania biologicky rozložiteľného odpadu.

„V centrálnej časti kompostárne vznikne nová kompostovacia plocha s rozlohou vyše 3 200 metrov štvorcových. Tá bude spevnená nepriepustným asfaltom a bude pozostávať z ôsmich zakládok, pod ktorými bude umiestnené prevzdušňovacie potrubie. Nový prevzdušňovací systém zabezpečí dostatok kyslíka pre mikroorganizmy,“ vysvetlila s tým, že vďaka tomu by sa mal urýchliť proces rozkladu, znížiť zápach a výsledný kompost by mal byť kvalitnejší.

Popríková tiež ozrejmila, že prevzdušňovacie potrubia s riadenou cirkuláciou vzduchu a automatické merania údajov počas kompostovacieho procesu umožnia efektívnejšie riadenie priebehu kompostovania. „Správa mestskej zelene ročne vyprodukuje vyše 2 000 ton kompostu. Viac ako polovicu využíva pre vlastné potreby na sadové a terénne úpravy v Košiciach, zvyšok predáva,“ doplnilo mesto.