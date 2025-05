Čerstvé slovenské potraviny máte hneď za rohom – v Lidli

Kampaň „Čerstvé slovenské potraviny hneď za rohom“ pripomína zákazníkom, že kvalitné, chutné a predovšetkým domáce výrobky majú dostupné pár krokov od domu – v ich najbližšom Lidli.

Čerstvosť je dlhodobo jedným z hlavných pilierov, na ktorých diskont stavia svoju ponuku. Oceňujú to aj zákazníci a Lidl opakovane volia ako jednotku v čerstvosti na slovenskom trhu. V predajniach reťazca zároveň nájdu širokú škálu výrobkov zo Slovenska. Produkty sú každý deň dodávané priamo do regálov – čerstvá zelenina a ovocie od slovenských pestovateľov, mliečne výrobky ako jogurty, syry a maslo od domácich mliekarní či mäsové produkty od overených miestnych farmárov. Vďaka tomuto prístupu má zákazník istotu, že kupuje produkty s jasným pôvodom a maximálnou čerstvosťou.

„Nejde len o marketingové tvrdenie, ale o každodennú realitu v našich predajniach. Zákazníci si k nám prichádzajú po potraviny, ktorým dôverujú. Naše dlhodobé partnerstvá s domácimi dodávateľmi garantujú, že čerstvé lokálne potraviny sú skutočne základom nášho sortimentu. Zároveň sa aktívne snažíme zvyšovať počet slovenských produktov, čím priamo podporujeme slovenských výrobcov a farmárov,“ približuje filozofiu spoločnosti Timotej Strieš, vedúci marketingového oddelenia Lidl Slovenská republika.

Spolupráca s lokálnymi dodávateľmi umožňuje spoločnosti Lidl pružne reagovať na preferencie slovenských spotrebiteľov a ponúknuť im produkty, ktoré zodpovedajú ich chutiam a potrebám. Podiel slovenských produktov v Lidli neustále rastie, pričom aktuálne dosahuje takmer 40%. V minulom roku diskont slovenským dodávateľom zaplatil viac ako 540 miliónov EUR za tovar, ktorý skončil na pultoch jeho slovenských predajní. Vďaka spolupráci Lidla s domácimi potravinármi však nájdete slovenské výrobky aj v zahraničí. V roku 2024 svoj tovar do zahraničných Lidlov exportovalo 84 domácich producentov a to v rekordnej hodnote 101 miliónov EUR. Táto suma predstavuje viac ako 2% z celkového ročného exportu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska. Aj to je dôkazom toho, že slovenské produkty sú naozaj svetové a dokážu uspieť aj v zahraničí.

Nová kampaň „Čerstvé slovenské potraviny hneď za rohom“ nadväzuje na obľúbenú reklamu z roku 2023, v ktorej sympatická babička pravidelne chodila do Lidla práve preto, že tam vždy našla tie najčerstvejšie suroviny. Hoci potraviny kúpila v Lidli, svojim deťom a vnúčatám sa snažila navodiť dojem, že všetko pochádza z jej záhradky. Tento jednoduchý, ale silný príbeh si zákazníci veľmi obľúbili, pretože jasne ukázal, že za čerstvosťou nemusia putovať ďaleko a často sú kvalitné slovenské potraviny bližšie, než si myslíme. Kampaň získala ocenenia Zlatý klinec či Golden Drum a bodovala aj v zahraničí. Reklama z roku 2023 bola natoľko úspešná, že sa rozhodli adaptovať ju pre ďalšie krajiny. Očarila pobaltský trh a vidieť v médiách ju mohli napríklad ľudia napríklad v Litve.

V aktuálnej kampani Lidl opäť pracuje s týmto autentickým momentom a pripomína zákazníkom, že kvalitné a domáce produkty nie sú niečím nedostupným, ale sú súčasťou každodenného života. „Kampaň v druhej línii komunikuje aj to, že Lidl je „za rohom“, čo znamená, že každý ho má naozaj blízko. Naším cieľom je, aby zákazník vedel, že v každej predajni Lidl na Slovensku nájde široký výber slovenských potravín a že tieto produkty sú tu preňho každý deň za nízke ceny. Chceme, aby ľudia mohli kedykoľvek jednoducho a pohodlne siahnuť po čerstvých domácich potravinách bez toho, aby museli zložito premýšľať, kam sa za nimi vybrať,“ dopĺňa Timotej Strieš.

Okrem samotnej čerstvosti je prednosťou Lidla aj cenovo dostupný sortiment. Kvalitné slovenské potraviny nemusia byť drahé, ale práve naopak – sú súčasťou každodenných nákupov širokého spektra slovenských zákazníkov. V Lidli zákazník nemusí robiť kompromisy medzi čerstvosťou, domácim pôvodom a cenovou dostupnosťou. „Kvalita, dostupnosť a čerstvosť – to je kombinácia, na ktorej Lidl dlhodobo stavia svoju stratégiu a ktorú potvrdzuje spokojnosť našich zákazníkov,“ uzatvára vedúci marketingového oddelenia Timotej Strieš.

Informačný servis