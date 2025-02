ZSSK upraví cestovný poriadok, zrýchli spojenie Kyjev - Bratislava a zlepší aj prestupy v Kraľovanoch

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 2. marca upravuje cestovný poriadok, aby zlepšila presnosť vlakov a znížila meškania. Zmeny podľa vyjadrení spoločnosti zahŕňajú rýchlejšie spojenie Kyjev – Bratislava, lepšie prestupy v Kraľovanoch a úpravy regionálnych spojov. Vlak R 961 ZAKARPATIA bude prichádzať do Košíc o hodinu skôr, čo umožní rýchlejší prestup na vlak Ex 618 TATRAN do Bratislavy.

V Žilinskom kraji nastanú zmeny na linke Kraľovany – Trstená, ktoré zlepšia prípoje na hlavné smery. Na trati Bratislava – Kúty sa posunie jazdný čas vlaku Os 2038 o deväť minút neskôr. V Košickom kraji sa systémovo zmenia časy osobných vlakov na linke Čierna nad Tisou – Košice.

Modernizácia úseku Poprad-Tatry – Vydrník, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), prinesie dočasné obmedzenia. Prevádzka bude obmedzená na jednu koľaj, čo ovplyvní osobné vlaky medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom. Tie budú premávať každé dve hodiny, okrem rannej špičky a po 18-tej hodine.

ZSSK v spolupráci so ŽSR robí maximum pre čo najplynulejšiu dopravu, aby cestujúci pocítili čo najmenší dopad týchto traťových opráv. Úpravy cestovného poriadku zohľadňujú potreby cestujúcich aj modernizačné práce manažéra železničnej infraštruktúry.