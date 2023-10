ZSSK prevezie na medzinárodných linkách ročne až päť miliónov ľudí, občania cestujú najviac do Rakúska a Čiech

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci medzinárodnej osobnej dopravy ročne prepraví približne 5 miliónov cestujúcich. Za osem mesiacov tohto roka ich počet dosiahol takmer 3,5 milióna.

Cestovanie do Rakúska a Čiech

„Najväčší záujem je o cestovanie do Rakúska a do Čiech,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca národného vlakového dopravcu Tomáš Kováč. Podiel pasažierov využívajúcich železničnú dopravu zo Slovenska do oboch spomínaných susedných krajín od začiatku roka do konca augusta predstavoval takmer tri štvrtiny.