Tunel Šibenik čaká údržba, diaľnica D1 medzi Levočou a Spišským podhradím bude dočasne uzavretá

Diaľnicu D1 v úseku Levoča – Spišské Podhradie vrátane tunela Šibenik čaká počas piatka a soboty uzávera. Dôvodom je údržba tunela. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Účastníkov cestnej premávky žiada počas uzávery uvedenej časti diaľnice o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.

V prvej etape bude diaľnica uzatvorená od piatka 25. apríla od 22:00 do soboty 26. apríla do 23:00, a to v smere na Poprad vrátane ľavej tunelovej rúry. Obchádzková trasa povedie po ceste č. I/18: od okružnej križovatky Spišské Podhradie na I/18 po okružnú križovatku na privádzač D1 Levoča.

V druhej etape bude od 23:00 v piatok do sobotnej polnoci úplne uzavretá diaľnica v smere na Prešov vrátane pravej tunelovej rúry. Obchádzková trasa povedie po ceste č. I/18, od okružnej križovatky na privádzači D1 Levoča po okružnú križovatku Spišské Podhradie na I/18.