Strečno, Donovaly či Čertovica. Ktorou trasou sa dostanete najrýchlejšie z Bratislavy do Košíc?

Slováci stále môžu snívať o diaľnici z Bratislavy do Košíc, ktorá by vodičom urýchlila cestu. Práve pred Vianocami ide na východ množstvo ľudí. Preto redaktor Rado Antoži z TV Joj šiel rôznymi trasami, aby zistil, ktorá je najrýchlejšia, najpohodlnejšia či najviac prepchatá.

Trasa cez Strečno

Ako píše portál televízie Noviny.sk, prvú si vybral cestu, ktorá vedie cez Strečno. Išiel bez akýchkoľvek zastávok a priemernou rýchlosťou. Štartoval z Koliby a cez hlavné mesto prešiel za 18 minút. Za Trnavou ho trochu zdržala policajná kolóna a v Žiline prešiel bez problémov aj cez neslávne známu križovatku.

Zo Žiliny do Ružomberka vedie historická cesta popri Váhu a rôzne dediny. Šesťdesiatpäťkilometrov mu trvalo hodinu. V Ružomberku sa napojil na D1 a cez Poprad a obchvat Prešova sa dostal pohodlne do cieľa. Celkovo mu cesta trvala na košickú Moldavskú ulicu 4 hodiny a 21 minút.

Ríša 50-tky

Druhou trasou sa vydal cez Donovaly. Štart bol rovnaký, len pri Trnave z D1 zišiel na R1 a mal menšie zdržanie, ako sa píše na Noviny.sk. Po približne dvoch hodinách opustil Banskú Bystricu a nasmeroval si to na horský priechod Donovaly, ktorý nazval ríšou 50-tky. Trasa má totiž 50 kilometrov a jazdí sa tu väčšinou 50-tkou.

Cesta týmto úsekom bola v ich prípade bez problémov, hoci stretali na viacerých miestach policajtov. Za Ružomberkom sa napojil na diaľnicu D1, kde mu ukázalo, že do cieľa sa dostane za hodinu a 40 minút. Redaktor priznáva, že hoci to vyzeralo najprv časovo nádejnejšie, nakoniec prišiel o minútu skôr pre premávku v Košiciach. Celkovo trasu prešiel za 4 hodiny a 20 minút.

Zasnežený horský priechod Donovaly. Donovaly, 3. január 2018. Foto: Ilustračné, SITA/Peter Rusko

O 20 minút rýchlejší

Tretia jazda viedla cez Čertovicu, ktorá sa líšila oproti predchádzajúcej tým, že kde pretína Nízke Tatry a kde sa napája na D1. Tentokrát išiel podľa Noviny.sk viac na východ smerom na Podbrezovú a okolo Skalice.

Za obcou si to nasmeroval priamo do hôr a ako sám povedal, je to to najkrajšie, čo trasa Bratislava – Košice dokáže ponúknuť. Odmenou mu bol aj krásny výhľad na Tatry a potom plynulo išiel cestou, ako predchádzajúce dve trasy, až do Košíc. Cesta mu tentokrát trvala len 4 hodiny.