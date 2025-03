Ondruš o celoúnijnom zákaze šoférovania: Predstavte si, že Nemec na služobnej ceste u nás jazdí opitý

Už niekoľko dní existuje predbežná politická dohoda medzi členskými štátmi Európskej únie, aby šoféri, ktorí spáchajú závažné dopravné priestupky v jednom členskom štáte, niesli zodpovednosť v celej Únii.

Celoúnijný zákaz šoférovania, na ktorom sa predbežne dohodli Európsky parlament a Rada Európskej únie, vítajú aj slovenskí europoslanci. „Túto dohodu podporujem. Je to dôležitý krok k tomu, aby vážne dopravné priestupky nezostávali nepotrestané len preto, že k nim došlo v inom členskom štáte,“ uviedla pre agentúru SITA slovenská europoslankyňa Ľubica Karvašová.

Smernicu budú musieť implementovať členské štáty

Ak v súčasnosti vodič príde o preukaz v inej krajine EÚ, než kde bol vydaný, sankcia platí iba v krajine, kde nastal priestupok. Podľa nových pravidiel budú zákazy alebo obmedzenia akéhokoľvek členského štátu pre vodiča v prípade vážnej dopravnej nehody platiť aj v krajine, kde bol vydaný vodičský preukaz jednotlivca. Krajina, ktorá vodičský preukaz vydala, potom bude musieť uplatniť zákaz pre celú EÚ.

Zvolená poslankyňa do EP za Progresívne Slovensko (PS) Ľubica Karvašová počas volebnej noci Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) po vyhlásení výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2024 na Slovensku. Bratislava, 9. jún 2024. Foto: SITA/Jana Birošová.

„Nové pravidlá tieto rozdiely zjednocujú a zvyšujú bezpečnosť na cestách v celej Únii. Týkať sa budú len najzávažnejších porušení, ako je jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo spôsobenie ťažkej dopravnej nehody. Keďže je to smernica, jej konkrétne zavedenie bude následne v rukách členských štátov,“ dodala Karvašová.

Spravodlivo trestať nezodpovedných pirátov

Očakáva sa, že celoúnijný zákaz šoférovania by mal začať platiť najneskôr o štyri roky. Súhlasí s ním aj slovenský europoslanec Branislav Ondruš. „Je to v poriadku, veď si predstavte, že Nemec na služobnej ceste u nás šoféruje opitý, potom rok ani nepotrebuje prísť na Slovensko, ale zákaz šoférovania mu platí len u nás. To predsa nie je žiadny trest,“ povedal pre SITA.

Keďže dohoda o nových pravidlách teraz musí prejsť Radou EÚ i Európskym parlamentom, diskutovať sa bude ešte napríklad o tom, čo všetko má zahrnúť pojem závažný dopravný priestupok. „Ale v zásade som za to, aby sa ľudia cítili bezpečne na cestách po celej Európskej únii. Nezodpovední šoféri si nemajú vyberať pravidlá podľa toho, ako sa im to hodí. Cieľ je jasný – znížiť počet tragédií na cestách, spravodlivo trestať nezodpovedných pirátov a zaviesť rovnosť pred zákonom pre všetkých šoférov. Nech už sú doma alebo v zahraničí,“ doplnil Ondruš.

Branislav Ondruš počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Až % priestupkov je beztrestných

Návrh podporil počas minuloročnej debaty v europarlamente aj vtedajší slovenský zákonodarca Eugen Jurzyca. „Za takéto návrhy podľa mňa môžeme Komisiu pochváliť. Osobitne preto, že až 40 % cezhraničných priestupkov zostáva dnes beztrestných,“ vyhlásil vtedy Jurzyca na pôde Európskeho parlamentu.

„Každý občan Európskej únie a aj ten v Lisabone, v Talline aj v Kodani či v slovenskom Svidníku by mal mať istotu, že v jeho meste nejazdí vodič, ktorému bolo zakázané šoférovať napríklad v Amsterdame, v Ríme alebo vo Varšave za to, že jazdil pod vplyvom alkoholu napríklad dvakrát vyššou rýchlosťou, než tam bola povolená,“ skonštatoval Jurzyca.