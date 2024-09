Na tratiach prebieha viacero vlakových výluk, cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu

Železničná spoločnosť Slovensko zavedie v dôsledku výlukových prác na viacerých úsekoch náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Od 17. septembra do 20. septembra bude zavedená NAD na trati Košice – Moldava nad Bodvou mesto.

Od 17. septembra do 21. septembra bude v dôsledku výluky zavedená NAD na trati Dobrá Niva – Sása-Pliešovce. Do 20. septembra sa cestujúci prepravia autobusmi aj na trati Brezno – Podbrezová. Do rovnakého dátumu bude zavedená NAD aj na trati Bratislava-Nové Mesto – Rajka (AT).