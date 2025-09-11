Letové prevádzkové služby budú mať nové kalibračné lietadlo, doterajšie L-410 nahradí stroj z USA

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) nahradí takmer 40-ročné kalibračné lietadlo L-410 moderným strojom Beechcraft Air 350i. Doterajšie české lietadlo tak nahradí stroj vyrábaný v USA. Nové lietadlo bude slúžiť na kalibráciu leteckých pozemných zariadení a overovanie letových postupov, čo je nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku vzdušného priestoru Slovenska.
Ako informovala vedúca kancelárie riaditeľa LPS SR Michaela Legelová, obstaranie nového lietadla prebehlo formou verejného obstarávania „na kľúč„, pričom súčasťou dodávky je inštalácia palubnej meracej technológie, otvor pre senzory, certifikácie a kompletné oprávnenia na prevádzku. Zmluva bola uzatvorená za konečnú cenu 13,5 milióna eur a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Riaditeľ LPS SR Miroslav Boháč zdôraznil, že doterajšie lietadlo L-410 má končiacu životnosť základných agregátov. „Výrobca lietadla a motorov dlhodobo utlmuje zákaznícku podporu, údržbu a predaj náhradných dielov a pre podnik je čoraz náročnejšie a nákladnejšie zabezpečiť prevádzkyschopnosť kalibračného lietadla L-410,“ uviedol Boháč s tým, že nový stroj prináša vyššiu bezpečnosť, efektívnejšiu prevádzku a moderné parametre potrebné na presné letové merania.
LPS SR, š. p. je jediným subjektom v Slovenskej republike povereným Dopravným úradom vykonávaním letových meraní v zmysle leteckého zákona a všetky náklady si hradí z príjmov od leteckých spoločností.