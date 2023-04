Greenpeace bije na poplach. Súkromné lety zo Slovenska za minulý rok vyprodukovali toľko emisií, čo 6 666 áut za rok

V roku 2022 odletelo zo slovenských letísk 2 528 súkromných letov, čo predstavuje nárast o 127 percent oproti roku 2021. Tieto lety vyprodukovali 10 tisíc ton oxidu uhličitého, čo predstavuje priemerné ročné emisie 6 666 automobilov. Vyplýva to výskumu, ktorý uviedla organizácia Greenpeace. Organizácia žiada celosvetový zákaz letov súkromných lietadiel.

Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa a PR manažérka organizácie Greenpeace Miroslava Ábelová. Organizácia tvrdí, že majitelia súkromných lietadiel v Európe spôsobujú ohromné emisie oxidu uhličitého. Za minulý rok vzrástli emisie vyprodukované súkromnými lietadlami v Európe o 64 percent.

Alarmujúci nárast súkromných letov

Najčastejšou trasou súkromných letov bola trasa Bratislava – Praha. Riaditeľka Greenpeace Katarína Juríková uviedla, že výskum ukazuje, ako malá skupina ľudí posúva zvyšok sveta ku klimatickej katastrofe.

„Správa Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu z minulého týždňa jasne povedala, že ak sa chceme vyhnúť najhorším dôsledkom zmeny klímy, musíme do roku 2030 znížiť emisie o takmer polovicu. Alarmujúci nárast počtu letov súkromnými lietadlami je v úplnom rozpore so smerom znižovania emisií, ktorým sa musíme uberať. Musíme znížiť emisie z dopravy a začať treba práve súkromnými letmi, ktoré pre drvivú väčšinu ľudí nepredstavujú nič pozitívne,“ upresnila Juríková.

Vládne a vojenské lety tvorili za minulý rok iba približne jedno percento zo všetkých letov. Najvyťaženejším letiskom pre lety súkromných lietadiel bola Bratislava, nasledovali Košice a Poprad-Tatry.

Malá skupina posúva zvyšok ku katastrofe

„Zatiaľ čo sa my ostatní snažíme recyklovať, žiť ekologickejšie, znižovať spotrebu energie a vyrovnávame sa s rastúcimi životnými nákladmi, superbohatí ľudia sa preháňajú v súkromných lietadlách, nadmerne spaľujú energiu, a spôsobujú škandalózne množstvo CO2. A to v čase keď milióny ľudí, a to najmä zo zraniteľných komunít či globálneho juhu, čelia následkom klimatického chaosu,“ vysvetlila riaditeľka.

Dodala, že je najvyšší čas, aby sa aj „superbohatí“ znečisťovatelia začali uskromňovať s tým, že je čas zakázať súkromné lietadlá.

Z výskumu holandskej environmentálnej poradenskej spoločnosti vyplýva, že krajiny s najväčším počtom letov súkromných lietadiel spomedzi európskych štátov je Veľká Británia, Švajčiarsko a Nórsko. V roku 2022 to boli Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko.

Súkromné lety sú najviac znečisťujúcim, energeticky najnáročnejším a najnespravodlivejším spôsobom dopravy na jedného cestujúceho a počet kilometrov. Spôsobujú 5 až 14-krát viac emisií oxidu uhličitého, ako priemerná letecká doprava a 50-krát viac ako vlaky.