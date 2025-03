Dopravný podnik mesta Prešov rozširuje vozový park, odkúpil tri jazdené dieselové autobusy - VIDEO

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) rozširuje svoj vozový park. Od dopravcu SAD Zvolen odkúpil tri jazdené, dieselové autobusy. Po zavedení vlastného odbavovacieho systému a kompletnom prelakovaní budú tieto autobusy zaradené do premávky. Za všetky tri vozidlá DPMP zaplatil spolu takmer 437 700 eur bez DPH. Zmluvná cena jedného vozidla bola takmer 146-tisíc bez DPH.

Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, prešovský dopravca má aktuálne 49 autobusov, ku ktorým pribudli tri kusy jazdených, nízkopodlažných autobusov značky Iveco Urbanway z roku 2017. Ide o 18-metrové kĺbové autobusy s naftovým pohonom, ktoré boli doteraz využívané pre potreby mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici.

Jazdiť budú na viacerých trasách

Všetky tri vozidlá už čoskoro odvezú prvých cestujúcich aj v Prešove. Jazdiť budú na viacerých trasách, no počíta sa s nimi predovšetkým na linkách 17, 28, 34 a 45.

„Tieto autobusy nám okrem bežnej dennej výpravy pomôžu aj pri posilnení vybraných spojov počas blížiacich sa Majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Vstupné prehliadky

Ešte pred zakúpením autobusov vykonali technickí pracovníci DPMP dve vstupné prehliadky na každom z vozidiel. Tie zahŕňali vizuálne obhliadky exteriéru a interiéru, diagnostiku a skúšobné jazdy.

„Všetky tri vozidlá sme prevzali vo výbornom technickom stave, čo potvrdzuje, že predchádzajúci dopravca na nich vykonával pravidelný servis. Po dohode s predávajúcim boli nanovo očalúnené aj vybrané sedačky v každom vozidle, aby sa v nich naši cestujúci cítili príjemne,“ informoval riaditeľ úseku údržby DPMP Vladimír Mišenči.

Výbava autobusov

Výbavou sú tieto autobusy podobné tým, ktoré už DPMP prevádzkuje. Sú kompletne nízkopodlažné, samozrejmosťou je klimatizácia a cestujúcich potešia aj USB porty pre nabíjanie telefónov.

Na zakúpených autobusoch momentálne prebiehajú nevyhnutné úpravy. V každom z nich musí byť nainštalovaný informačno-tarifný systém s palubným počítačom, informačnými tabuľami a označovačmi cestovných lístkov.

Vozidlá sa zároveň prelakujú do vizuálu DPMP. Následne dostanú vlastné číselné označenie a zaevidujú sa do informačného systému dopravcu. Po vykonaní všetkých úprav budú nasledovať skúšobné jazdy a nakoniec zaradenie do prevádzky.