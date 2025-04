Národniari apelujú na zaistenie poriadku pred ministerstvom kultúry, hovoria o anarchii a chaose – FOTO

Slovenská národná strana (SNS) apeluje na Ministerstvo vnútra (MV) SR a políciu, aby urýchlene zaistili poriadok pred Ministerstvom kultúry SR. Informuje o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

„Je nepredstaviteľné, aby v zmysle súčasne platných zákonov boli takýmto spôsobom blokované vstupy do ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. Je nepredstaviteľné, aby takúto anarchiu a chaos rešpektoval Policajný zbor. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opakovane vyzvala zložky Policajného zboru, aby zabezpečili poriadok pred ministerstvom kultúry tak, aby bol umožnený vstup do príslušnej budovy zamestnancom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,“ uviedla.

Ide pravdepodobne o reakciu na 24-hodinovú performanciu „Pozor, padá kultúra!“, ktorá má za cieľ upozorniť na situáciu v rezorte kultúry. Podujatie usporadúva platforma Otvorená kultúra! (OK!) v spolupráci s Anténou – sieťou pre nezávislú kultúru, trvať má do piatkového večera. Šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová je nominantkou SNS.

Národniari sú toho názoru, že takýto protest je hrubým zneužitím práva, ešte horšie je podľa nich to, ak to akceptuje Policajný zbor SR. „Slovenská národná strana vyzýva na bezodkladný zákrok voči týmto ľuďom a na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v okolí ministerstva kultúry. Je to vyslovene trápne, ak musíme takýmto spôsobom apelovať na zabezpečenie poriadku v okolí budovy, kde sídli ministerstvo kultúry,“ uviedla Škopcová.