Namiesto vianočného kapra hladná anakonda: Jack Black a Paul Rudd v novej dobrodružnej komédii

Jack Black a Paul Rudd – dvaja herci, ktorých fanúšikovia milujú pre ich komediálny šarm aj schopnosť premeniť absurdné situácie na nezabudnuteľný zážitok – sa spájajú na plátne v novej dobrodružnej komédii Anakonda. Black, známy z hitov Jumanji či Škola rocku, a Rudd, obľúbený Ant-Man z Marvel univerza, tentoraz stvárnia nerozlučných kamarátov, ktorých kríza stredného veku dovedie k šialenému rozhodnutiu: splniť si detský sen a natočiť vlastnú verziu legendárneho filmu Anakonda.
Trailer nájdete TU.
Áno, myslia tú Anakondu z roku 1997, kde Jennifer Lopez, Ice Cube a Jon Voight v amazonskej džungli pátrali po vzácnom domorodom kmeni – a namiesto toho narazili na obrovského hada, ktorý ich postupne lovil jedného po druhom. Film síce kritici nešetrili, ale medzi divákmi sa stal legendárnym „guilty pleasure“ – teda kúskom, ktorý si radi pustíte znova a znova, aj keď viete, že nie je dokonalý.
Na túto nostalgiu nadväzuje aj nová verzia, hoci tentoraz v komediálnom tóne. Black a Rudd sa v džungli ocitajú bez rozpočtu, bez štábu a bez scenára – a rýchlo zisťujú, že v džungli nič nie je iba hra na film. Keď sa o nich začne zaujímať skutočná anakonda, „projekt snov” sa mení na boj o holý život.
Vo vedľajších úlohách sa predstavia Thandiwe Newton (Westworld), Steve Zahn (Sahara), Daniela Melchior (The Suicide Squad: Samovražedná misia, Rýchlo a zbesilo 10) či brazílska hviezda Selton Mello. Réžie sa ujal Tom Gormican (Neznesiteľná váha obrovského talentu).Dobrodružná komédia Anakonda dorazí do slovenských kín už 25. decembra 2025 – ideálny sviatočný únik od rozprávok k poriadnej dávke dobrodružstva, napätia a humoru.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 25. DECEMBRA 2025
Informačný servis