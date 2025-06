Námesačník, ktorý vyvoláva nočné mory. 10. diel obľúbenej série Joona Linna

Námesačník od Larsa Keplera je skvelý severský triler, ktorý kombinuje psychológiu, napätie a brilantné vyšetrovanie. Prípad, ktorý zamotá hlavu aj skúseným čitateľom.

Uprostred noci niekto zavolá na tiesňovú linku a nahlási práve prebiehajúce vlámanie v uzavretom kempe neďaleko Štokholmu. Na volanie reaguje najbližšia policajná hliadka, a keď dorazí na miesto činu, v jednom z karavanov sa jej naskytne desivý pohľad. Steny, strop aj podlaha sú pokryté krvou. Obeť bola zavraždená sekerou a brutálne rozštvrtená.

John zastane, chvejúc sa dýcha nosom, načúva a potom vkročí do kuchyne, zamáva zbraňou nabok a zakvíli. Na kuchynskom nerezovom dreze leží celá ľudská noha s náplasťou na kolene a s čiernou pánskou ponožkou na chodidle. Svaly a šľachy oddelili desiatky nedbalých seknutí sekerou. Hlavica kĺbu bola vytrhnutá z bedrovej jamky a bielo svieti na pozadí tmavočerveného tkaniva.

„Čo, kurva…“

Steny, strop a podlaha sú postriekané krvou. Na konferenčnom stolíku medzi dvoma kvetináčmi s umelohmotnými kvetmi ležia časti hlavy. Hoci čeľusť a brada chýbajú, John vidí, že obeťou je muž s čiernymi rozstrapatenými vlasmi s koncami odfarbenými na blond. Krv pokrýva celú dosku stola a slizko kvapká nadol do veľkej kaluže na podlahe.

Polícia v jednej z izieb objaví mladého muža, ktorý spí a ako vankúš mu slúži odseknutá ruka. Mladík je okamžite zatknutý a prevezený do väzby. Vzápätí sa ukáže, že sotva sedemnásťročný syn slávneho spisovateľa trpí vzácnym druhom námesačnosti. Môže byť páchateľom alebo naopak svedkom hrôzostrašných udalostí, na ktoré si však nedokáže spomenúť.

Detektív Joona Linna, ktorý sa prípadu ujme, požiada svojho dávneho priateľa Erika Mariu Barka, aby pomocou hypnózy zistil, čo sa v karavane stalo. Brutálny vrah je stále na slobode a ešte nepovedal posledné slovo.

Námesačník je do detailov prepracovaný krimitriler, možno najpsychologickejšia kniha série. Keplerovci výborne rozpracovali tému námesačnosti, ktorá dodáva príbehu nový rozmer – tak trošku ako horor zasadený do reality. Pre niektorých bude možno tempo miestami pomalšie a atmosféra až príliš ťaživá – ale zasa pre fanúšikov severských detektívok a zvlášť Keplera je to to pravé.

Keplerovci už majú svoje skúsenosti a temné scény opísali veľmi živo, až s filmovou presnosťou. Opäť sa ukazuje, že ich príbehy sú vizuálne silné. Alexander a Alexandra sú známi svojou detailnou prípravou – pred písaním tohto románu sa napríklad radili s odborníkmi na spánkové poruchy a kriminalistiku. Vytvorili tak dôveryhodné a desivé prostredie, ktoré balansuje na hrane medzi vedou a hororom.

Zo švédskeho originálu Sömngangaren (Albert Bonniers Forlag, Stockholm 2024) preložila Jana Melichárková.

Milan Buno, knižný publicista

