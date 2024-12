Nákupy počas Vianoc bez obmedzení už aj v Handlovej. Do mesta prichádza COOP Jednota 24/7

Družstvo COOP Jednota Prievidza spúšťa svoju prvú nonstop predajňu. Ide o modernizáciu existujúceho supermarketu COOP Jednota na sídlisku Morovno v Handlovej. Koncept využíva digitálne technológie, vďaka ktorým môžu zákazníci vstúpiť do predajne kedykoľvek po jej zatvorení a nakúpiť pomocou aplikácie COOP Jednota. Celkovo je to už štvrtá automatizovaná predajňa COOP Jednota 24/7 na Slovensku. Kedykoľvek vrátane štátnych sviatkov nakúpia už aj obyvatelia Šalgočky, Šale a Nových Zámkov.

Nonstop nakupovanie pre moderný životný štýl

Koncept automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7 prináša do slovenských miest a obcí možnosť nákupu bez obmedzení otváracou dobou či štátnymi sviatkami. Vstup do predajne funguje jednoducho cez aplikáciu COOP Jednota, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať v predajni aj po jej zatvorení. Nový prírastok v Handlovej sa nachádza v multifunkčnej budove na Okružnej ulici 1. Ide o rozšírenie služieb jestvujúceho COOP Supermarketu, ktorý na predajnej ploche takmer 300 m² ponúka zákazníkom najväčšieho handlovského sídliska bohaté portfólio potravín a doplnkového sortimentu. Predajňa je vybavená modernými kamerovými systémami a digitálnymi technológiami, ktoré zaisťujú pohodlný nákup aj bezpečnosť zákazníkov v čase, keď sa v nej nenachádza personál.

Otvorené kedykoľvek, aj bez personálu

„Otváranie nových nonstop predajní COOP Jednota 24/7 je odpoveďou na meniace sa potreby zákazníkov, ktorí vyhľadávajú viac možností nakupovania. Veríme, že modernizovaná predajňa prinesie obyvateľom Handlovej a blízkeho okolia väčší komfort a flexibilitu pri každodenných nákupoch. Záujem zákazníkov o nakupovanie mimo štandardných otváracích časov ukážu už najbližšie voľné dni počas Vianoc. Pri zavádzaní tejto novej služby však rozhodne nie je naším cieľom nahrádzať klasický obchod, ktorého súčasťou sú kvalifikovaní a ústretoví predavači. Stále ich vnímame ako našu veľkú devízu a uvedomujeme si, že len vďaka nim dostáva náš obchod ľudskú tvár. Nonstop predajne sú akousi nadstavbou – uľahčujú nakupovanie zákazníkom, ktorí nestíhajú navštíviť obchody počas bežných otváracích hodín,“ uviedla Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza.

COOP Jednota Supermarket v Handlovej na Okružnej ulici si aj naďalej zachová otváraciu dobu s personálom každý deň od 6.00 do 20.00 hod. Po novom však bude predajňa prístupná aj mimo týchto hodín. „Postup nákupu bez prítomnosti personálu je jednoduchý, stačí vlastniť smartfón a mať stiahnutú aplikáciu COOP Jednota. Zákazník sa prihlási do aplikácie, vygeneruje si QR kód na otvorenie dverí a vstúpi. Pred samotným nákupom pri samoobslužnej pokladnici sa zákazník identifikuje QR kódom a následne načíta tovar. Platba je bezhotovostná, cez platobný terminál, a pri odchode z predajne zákazník do tretice opäť použije QR kód z mobilnej aplikácie, ktorý mu otvorí dvere. Takto môžu zákazníci pohodlne nakúpiť aj mimo štandardných otváracích hodín,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Spolupráca s partnermi projektu

Na formátoch predajní 24/7 spolupracuje COOP Jednota s partnermi Mastercard a UniCredit Bank. Tí zaisťujú bezhotovostné platby a finančné riešenia potrebné pre fungovanie automatizovaných prevádzok v jednotlivých regiónoch. „Projekty ako COOP Jednota 24/7 ukazujú, že moderné technológie dokážu zlepšiť každodenný život. Okrem nonstop prístupu majú zákazníci v každej predajni možnosť využiť tiež extra finančné služby, ako napríklad úhradu poštových poukážok, šekov, bankových zloženiek a pri platení platobnou kartou si priamo v predajni môžu aj vybrať hotovosť,“ uviedol Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

„Sme hrdí, že spolu s COOP Jednota prinášame moderné bezhotovostné riešenia, ktoré uľahčujú nakupovanie a zvyšujú komfort zákazníkov. COOP Jednota 24/7 je skvelým príkladom, ako technológie dokážu meniť tradičné nakupovanie na pohodlnejší a príjemnejší zážitok,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Ďalšie plány a expanzia

COOP Jednota plánuje pokračovať v rozširovaní siete nonstop predajní. Cieľom je priniesť pohodlie nonstop nakupovania čo najširšiemu spektru zákazníkov vrátane menších obcí a vzdialenejších regiónov. Otvorenie ďalšej predajne je vo výhľade už v prvých mesiacoch nasledujúceho roka.

